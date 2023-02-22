https://sputnik-georgia.ru/20230222/gruziya-zavershaet-20-letnee-zapadnoe-turne-i-vozvraschaetsya-na-yuzhnyy-kavkaz-275126236.html

Грузия завершает 20-летнее западное турне и возвращается на Южный Кавказ

Грузия завершает 20-летнее западное турне и возвращается на Южный Кавказ

Главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили размышляет о том, как Запад безустанно пытается втянуть Грузию в международные конфликты и что из... 22.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-22T11:54+0400

2023-02-22T11:54+0400

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Затрудняюсь сказать, где будет Европа, Украина, регион и Грузия после завершения войны, заявил грузинский премьер Гарибашвили на Мюнхенской конференции, но одно знаю точно - мирным переговорам альтернативы не существует, и Грузия говорит войне – "нет". Это заявление, несмотря на то, что в ходе встреч Гарибашвили подтвердил евроатлантический выбор Грузии, произвело на западных "партнёров" Грузии неприятное впечатление - приблизительно такое же, как от выступления Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, хотя Путин и Гарибашвили сказали чистую правду."Кинули!" - сказал тогда российский президент о расширении НАТО на Восток, но Грузию, как обещали год спустя на 20-ом Бухарестском саммите в 2008 году, в Альянс так и не приняли, поэтому можно констатировать, что сегодня, спустя ровно год после начала СВО на Украине, расширение НАТО на Восток остановлено. Тем более не видать НАТО Украине, потому что государства с таким названием в его прежних границах больше не существует. А прощальные обещания "больше внимания уделять Украине и Грузии" генсека НАТО Столтенберга, срок полномочий которого истёк ещё в декабре прошлого 2022 года и который уже назначен управляющим Нацбанка Норвегии, носят чисто декларативный характер, то есть имеют политическую, а не практическую нагрузку.Грузия намерена усилить роль Южного Кавказа в мире>>20-летнее западное турне Грузии - с 2003 по 2023 год, от "революции роз" - и по сей день, завершается, и она возвращается на естественное, Богом ей определённое место - на Южный Кавказ, к своим географическим соседям. А это значит, что родина Руставели отныне опять будет жить реальными кавказскими проблемами, а не мифическими устремлениями в далёкие и чуждые ей организации - НАТО и Евросоюз. Политическое возвращение Грузии на Южный Кавказ, к своим соседям по региону, что нашло современное олицетворение в предложенной президентом Турции консультативной Кавказской платформе 3+3, неизбежно - также, как неизбежна победа России над коллективным Западом на Украине. Взращённые в змеином террариуме фонда Сороса и партии Саакашвили необразованные грузинские оппозиционеры не могут знать, что войны выигрывает не оружие и даже не его количество. Пройдя горький путь от Вьетнама до Афганистана, это поняли в Вашингтоне и Брюсселе, поэтому сегодня соваться на Украину, где янки непременно завязнут и откуда придётся бежать сломя голову, они не собираются и уже ищут благовидные предлоги, как выйти из драки чужих им славян, сохранив лицо - то есть прекратить снабжать Украину оружием и деньгами, не получив при этом по морде. Для Грузии военные конфликты – это тем более гарантированное фиаско. Но удивительно, что этот факт - выше умственных способностей грузинской оппозиции, для которых мировая история начинается с появления "мессии" - Саакашвили - в грузинском Парламенте с алой розой в руках. Все остальные оппозиционеры, у которых есть разум и опыт, к примеру, бывший идеолог "Нацдвижения" Бокерия, экс-кандидат "Нацдвижения" в президенты Григол Вашадзе (супруг балерины Ананиашвили) и другие предпочли ретироваться в тень на неопределённое время или навсегда.Грузия станет председателем межправкомиссии транспортной программы ТРАСЕКА>>Что думает по этому поводу грузинский народ? 20 лет грузинский народ, "яко овца на заклание", шёл по дороге, любезно открытой ему "цивилизованным" Западом - слепо, с мешком на голове, как жертвы просвещённой Европы на виселицы и гильотины. Грузин, массово уехавших в Европу по безвизу, трагическая судьба оставшихся на родине соотечественников, как и судьба родины, волнует мало. Им некогда, надо заработать на хлеб насущный и делиться им с родными в Грузии. А если бы их выпускали за рубеж только как туристов - с обязательным возвращением домой, как во времена СССР - они были бы мотивированы сделать жизнь лучше у себя на родине ("Железный занавес" Сталина, как видим, имел и вторую сторону). Но, когда Запад приказал грузинам воевать с Россией и освободить осужденного Саакашвили, который отбывает наказание чисто символически, а то, мол, не видать вам Евросоюза, как собственных ушей, грузинский народ возмутился и послал членов Евросоюза подальше! Даже если Грузии предоставят статус кандидата в ЕС, как Украине и Молдове, членства в ЕС это не гарантирует - Турция уже 36 лет, с 1987 года, кандидат, но членом Евросоюза вряд ли когда-нибудь станет.Вызывавшие раньше слепое уважение послы США и ЕС сегодня стали объектом злых насмешек - оказалось, что "короли - голые" как Саакашвили и вся радикальная оппозиция, живое подтверждение учения Ломброзо. Грузинский народ прозрел и ужаснулся задним числом - кто правил Грузией и кому они доверяли будущее своих детей. США, которые воюют с Россией, за неделю согласовывают визит своего президента в Киев 20 февраля только с Российской Федерацией, Военные космические силы, которые взяли на себя охрану Джо Байдена, чтобы его не убили и не свалили потом на Россию. США так осточертели всему миру, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, днём раньше, 19 февраля, как обычный тролль, распространяет фейк: "Президент Байден не встретится с президентом Зеленским, президент Байден едет в Варшаву". Настоящая голливудская комедия, если бы в это же время на Украине не лились реки крови... Чтобы поддержать протестную волну радикальной оппозиции с 20 по 24 февраля, в Тбилиси прибыли два американских сенатора - Джин Шахин и Дик Дурбин, точно так же, как за несколько дней до "ночи Гаврилова" (попытки госпереворота силами объединённой радикальной оппозиции с 20 на 21 июня 2019 года) в Тбилиси, по приглашению матери Саакашвили, прилетели Дэвид Крамер и Адам Кинзингер.Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании>>Случись война грузин с грузинами, чего сегодня добивается Запад руками больной на голову грузинской оппозиции, желая наказать Грузию за "измену" (за нейтралитет в российско-украинском конфликте), она будет войной западных ценностей - против традиционных грузинских: войной грузин - сектантов и атеистов против грузин - православных христиан и представителей других, традиционных в Грузии религий, войной грузин ЛГБТ-сообщества - против большинства грузин традиционных культурных ценностей, т. е. войной агрессивных меньшинств против законопослушного большинства - патриотов Грузии всех национальностей, исповедующих традиционные культурные ценности. Поэтому Грузия, вместе с политическим, сегодня фиксирует и свой экзистенциальный выбор, который явно не в пользу западных "культурных демократических ценностей". Не случайно в рядах оппозиции - авантюристы и агенты - коллаборационисты, типа банкира Хазарадзе и "всплывшей" супружеской четы Усупашвили, которые гонят грузин на войну с грузинами, преследуя свои меркантильные интересы, отрабатывая гранты по линии западных спецслужб. Вот почему Запад и вся грузинская оппозиция сегодня бьёт в набат - выступила единым фронтом против принятия Парламентом Закона об иностранных агентах. Хотя закон их деятельность не запрещает, просто весь мир, уже на основании документальных фактов, узнает то, что давно знает грузинский народ - чьими агентами влияния и за сколько являются большинство НПО и СМИ в Грузии. Единственная страна Южного Кавказа - Азербайджан - избежала "цветной революции" лишь благодаря решению президента Ильхама Алиева запретить деятельность на территории Азербайджана иностранных агентов - всех этих фондов и филантропов типа Сороса, институтов NDIи IRIи аффилированной с ними медиа.В отличие от Азербайджана, положение в Грузии осложняется тем, что бывшие крупные политики являются не меньшими предателями Грузии, чем Саакашвили. Эти конформисты владеют большим объёмом совершенно секретной информации, которую могут использовать против Грузии, поэтому представляют потенциальную опасность.Как и западные лидеры, грузинские радикалы сегодня отбросили в сторону приличия и скатились до уровня неонацизма. "Русские! Русские! Русские!" - везде вопят они на митингах и с телеэкранов, и это уже даже не русофобия, а настоящий провинциальный нацизм. Провинциальный, потому что среди них нет приличных людей с развитым интеллектом, хотя каждый из участников организуемых ими митингов - готовый оратор и лидер.Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?>>Комфортнее всех сегодня чувствует себя вечно продажная грузинская прослойка, ведь память людей коротка, тем более в Грузии, где с конца 90-ых не прекращается один нескончаемый спектакль с одними и теми же актёрами (Грузия - единственная страна в мире, где политические роли передаются по наследству). Первые Президенты и "Крёстные отцы" Тбилисской, Осетинской и Абхазской войн, Блаженные и Убийцы, Герои и Предатели, Богачи и Нищие - трагедии недавнего прошлого не осмыслены, виновные не наказаны, история оболгана настолько, что потомкам вряд ли удастся восстановить реальную, губительную для нации картину. Сегодня - "прозападные", вчера - "пророссийские" общественники держат ухо востро и на всякий "пожарный" поддерживают контакты с Москвой, которая у каждого из них - своя. Полагая, что их люди в российской столице помогут им материализоваться, если Грузия опять станет другом России. Но эти политики, медиа-менеджеры, журналисты и "эксперты" ошибаются, потому что их реализации не допустят и всё им припомнят, вплоть до реплик в соцсетях.Итак, силы крайне неравны - маленькая Грузия против всего коллективного Запада, поэтому остаётся только надеяться, что грузинская власть изыщет ресурс начать диалог с руководством Российской Федерации (пусть на первых порах - "без галстуков") не только по экономическим, но и по всему широкому кругу вопросов, причём в обновленном формате, так как Женевский и Пражский устарели и явно недостаточны. Россия - единственный потенциальный союзник Грузии в случае возможных провокаций и давления со стороны Запада, не будем забывать, что теракты (взрыв Крымского моста, взрыв газопроводов "Северного потока") - единственное, что неплохо получается у США. Три десятка лет после ликвидации СССР Грузия ждала начала экономического сотрудничества с США и Европой, но тщетно - дела с Грузией вели только Россия, Азербайджан, Турция, Армения, Иран, Китай и бывшие республики СССР. Но есть хлеб на Востоке, а отдыхать на Западе больше не получится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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политика, грузия, аналитика, европа, сша, украина, джо байден, нато, iri, ndi, арно хидирбегишвили, григол вашадзе, колумнисты