https://sputnik-georgia.ru/20230224/premer-gruzii-otvetil-na-kritiku-prezidenta-kasatelno-poezdki-na-ukrainu-275214626.html

Премьер Грузии ответил на критику президента касательно поездки на Украину

Премьер Грузии ответил на критику президента касательно поездки на Украину

Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что представители правящей партии не приняли приглашение Рады 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T15:21+0400

2023-02-24T15:21+0400

2023-02-24T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Отсутствие официальной грузинской делегации на мероприятиях в Киеве по случаю годовщины конфликта связано с резкими заявлениями политического руководства Украины, так поступили бы все уважающие себя власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление в связи с тем, что представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не приняли приглашение Рады Украины и в результате грузинская делегация в Киеве представлена лишь оппозиционерами. При этом она отметила, что выразила готовность отправиться на Украину, но приглашение не получила. Но с другой стороны, на форе тех заявлений, которые слышны от политического руководства Украины, любое уважающее себя правительство и власти поступили бы так, как поступает руководство Грузии, подчеркнул премьер. "Мы защищаем нашу страну, интересы нашего народа. И в то же время мы защищаем интересы украинского народа, и еще раз выражаю им солидарность", - заявил Гарибашвили. Президента Грузии не пригласили в Киев>>По его словам, все находящиеся в Грузии украинцы в безопасности, для них создали максимально комфортные условия, в том числе открыли школы на украинском языке. "К счастью, мы являемся той властью, которая смогла избежать второго фронта, провокаций. Если бы сегодня эта деструктивная оппозиция была бы во власти, большая часть территории Грузии, подобно Украине, была бы превращена в полигон", - сказал Гарибашвили.Премьер и другие представители власти Грузии называют деструктивной силой крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и несколько партий - ее партнеров. "Так что будем все спокойны, будем заниматься своими делом и будем заботиться о нашей стране", - отметил Гарибашвили."Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. От близкого окружения президента Украины были слышны призывы к действиям для возвращения потерянных Грузией территорий - Абхазии и Цхинвальского региона. А заявления властей Грузии о том, что они не свернут с пути мирного урегулирования конфликтов, были расценены как оправдание позиций России.МИД Грузии: заявления об эвакуации граждан Украины вредят отношениям между странами>>Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, киев, абхазия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили