https://sputnik-georgia.ru/20230224/kak-pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-snizheniem-tsen-275201174.html

Как правительство Грузии работает над снижением цен

Как правительство Грузии работает над снижением цен

Работа над законодательством потребует несколько месяцев и оно обеспечит конкурентную среду, заявил министр 24.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-24T09:01+0400

2023-02-24T09:01+0400

2023-02-24T09:01+0400

грузия

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цены

продукты питания

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Законодательные изменения и переговоры с импортерами и дистрибьюторами помогают снизить цены на продовольствие, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили в эфире телеканала "Рустави 2". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры. "Это два параллельных процесса, которые сейчас ведутся", - сказал Давиташвили. Какой будет стоимость продуктов после снижения цен? >>По его словам, первый процесс – это работа над законодательством. При этом он подчеркнул, что речь не идет об установлении цен. "Мы не сможем определить конкретную цену. Цены меняются в динамике. Мы хотим создать такую среду конкуренции, которая назначит оптимальную цену, что служит интересам нашего общества. Цены снизятся настолько, насколько будет возможно", - сказал Давиташвили. Вторым процессом, который, по его словам, уже отразился на населении, министр назвал диалог с импортерами и дистрибьюторами. Минздрав Грузии обвинил некоторые компании в искусственном повышении цен на лекарства >>"Если вы обратили внимание, на ряд продуктов цены значительно снизились в рамках акций различных сетей, и эта тенденция продолжится в течение нескольких месяцев", - сказал Давиташвили. По его словам, на прилавки скажется и снижение индекса продовольствия. Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>На мировом рынке продовольствия после взлета цен в марте 2022 года цены снижаются. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня. Снижение значения данного индекса в январе было обусловлено сокращением значения индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. При этом значение Индекса цен на зерновые ФАО в январе составило 147,4 пункта, что незначительно (на 0,1 процента) превышает декабрьский показатель и на 6,7 пункта (4,8 процента) выше показателя за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, цены, продукты питания