https://sputnik-georgia.ru/20230225/patriarkhiya-gruzii-budet-rukovodit-rabotami-po-vosstanovleniyu-gelati-275229735.html

Патриархия Грузии будет руководить работами по восстановлению Гелати

Патриархия Грузии будет руководить работами по восстановлению Гелати

Все финансовые ресурсы для работ по реставрации министерство культуры передаст патриархии 25.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-25T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев - Sputnik. Патриархия Грузии возьмет на себя руководство реставрационными работами монастырского комплекса Гелати, заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани. Речь идет о спасении уникальных фресок в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши. Также по ее словам, все финансовые ресурсы министерство передаст патриархии для работ по реставрации. Кроме того, министр культуры отметила, что платформа обсуждения по реставрации памятника также перейдет под руководство патриархии. "Там все искусствоведы, профессионалы смогут принять участие, и я надеюсь, они будут участвовать в дискуссии без политики, так как никто не сможет внести элемент политики в патриархию", – сказала Цулукиани. Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации >>ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс.В свою очередь Патриархия Грузии осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры>>Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры>>Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, культура, гелати, тея цулукиани, юнеско, патриархия грузии