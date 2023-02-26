https://sputnik-georgia.ru/20230226/komu-na-ruku-grazhdanskie-voyny-na-ukraine-i-v-gruzii-274750282.html

Кому на руку гражданские войны на Украине и в Грузии

Кому на руку гражданские войны на Украине и в Грузии

В своей авторской колонке Главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно Хидирбегишвили размышляет о том, что действительно сейчас происходит на Украине и кому... 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T12:23+0400

2023-02-26T12:23+0400

2023-02-28T10:14+0400

аналитика

грузия

колумнисты

арно хидирбегишвили

турция

сша

илия второй

грузинская мечта

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251074909_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_26670d52112c2984e3f3db91de95acb2.jpg

Самыми страшными войнами в истории Грузии были грузинские гражданские войны, то есть войны граждан Грузии грузинской национальности друг с другом. Обычно незлопамятные, снисходительные по прошествии времени даже к иноземным захватчикам грузины во время войн друг с другом были на удивление беспощадны, как во время Базалетской битвы 1626 года."И не осталось человека, который не был бы ранен, в том числе сами господа Теймураз, Моурави и Зураб", – так описывает Базалетскую битву между Георгием Саакадзе "Великим Моурави" и царем Картли Теймуразом Первым грузинский историк, царевич Вахушти Багратиони в своем труде "Картлис цховреба" ("Житие Грузии", "Сабчота Сакартвело", 1973 г., том IV, стр. 33-37) – первой попыткой критического исследования далеко не безоблачной истории Сакартвело.Путин и Лавров сказали такую правду, которую до сих пор не смел говорить никто>>"Грузия, кто дал тебе детей для потерь!?" – восклицает грузинский поэт Джансуг Чарквиани в стихотворении, посвященном погибшей в Польше во время Великой битвы с фашизмом 15-летней грузинской девочке Ирине Схиртладзе. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня, грузина Хидирбегишвили, грузинская нация в результате тяжелой истории Картли, полной войн и предательств, настолько малочисленна, что больше не имеет права терять грузин – и правых до небес, и тысячу раз виноватых!Об этом во время Тбилисской войны грузин против грузин напомнил грузинской нации ее Духовный отец – Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй. Непростительны ошибки тех, кто послал грузин на братоубийственную гражданскую войну в Абхазию, которая началась как война грузин против грузин в Самегрело и закончилась тоже как война грузин против грузин в Тбилиси и по всей Грузии (кроме Аджарии, куда Аслан Абашидзе не допустил грузинские бандформирования мародеров-рэкетиров). А потом "цивилизованный демократический" Запад отдал власть Саакашвили, который и вовсе возвел войну грузин против грузин в ранг государственной политики!Итак, после многократных безуспешных попыток заставить власть Грузии открыть "Второй фронт" против России, США и Евросоюз решили отомстить грузинам и спровоцировать гражданскую войну в самой Грузии с целью свержения ее непокорной власти. Предполагается вернуть к власти экс-правящую партию Саакашвили "Единое Национальное Движение" (ЕНД), которая давно жаждет войны с Россией. Запад опасается, что в Ираклия Гарибашвили и Ираклия Кобахидзе вселился дух царя Ираклия Второго, и Грузия опять подпишет "Георгиевский трактат", то есть почувствует преимущества от партнерства с Россией взамен вражды с ней.Поставки Киеву танков и самолетов масштабируют поражение НАТО>>Грузия в таком случае действительно расцветет "Не опасаяся врагов, За гранью дружеских штыков" – дешевый бензин и хлеб, дешевый доллар, дешевые медикаменты и продукты питания, а главное – примирение с абхазами и осетинами, чего еще надо? Если до того Грузию не уничтожит "неожиданное" землетрясение: дело в том, что землетрясение в Турции последовало сразу же за беспрецедентно резким заявлением министра внутренних дел Турции, который обвинил США, всех американских послов в Турции в подготовке госпереворота с целью свергнуть национальное ориентированную (как нынешняя власть Грузии) власть президента Эрдогана: "Он собирает других послов и пытается дать им совет". Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете: убери свои грязные руки от Турции! Я знаю, что вы сделали и какие шаги уже предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки и свои ухмыляющиеся лица в масках от Турции!" – обратился министр внутренних дел Сулейман Сойлу к посолу США в Анкаре Джеффу Флейку 3 февраля, а 6 февраля Турцию потрясло страшное землетрясение (и Сирию – союзника России, которой, в отличии от Турции, никто не помогает кроме России)… Точно также, как посол США в Турции, посол США в Грузии Келли Дегнан собирает послов Евросоюза и журналистов некоторых местных телекомпаний, занимаясь ни чем иным, как дестабилизацией в Грузии.Срываем маски, или Кому нужны революции в Грузии и Армении?>>Вот почему события на Украине являются именно гражданской войной и не могут считаться "Третьей мировой" и, если хотите, "Экзистенциальной борьбой за ценности". Запад не имеет ресурсов вести такие войны, просто коррумпированная семья Байденов, Джо и сын Хантер, привыкли обогащаться на Украине на газе и сегодня с этой целью ведут прокси-войну против России руками обманутых украинцев. На эту "газовую" войну они сегодня толкают грузин. Но грузинская власть от правящей партии "Грузинская Мечта" отказалась послать грузинскую армию на Украину, поэтому спустя год после подкупленных украинских нацистов, объявивших гражданскую войну на Украине всем порядочным людям – украинцам и не украинцам, а также России, которая встала на их защиту в феврале 2022 года, подкупленные грузинские нацы в феврале 2023 года тоже объявили гражданскую войну всем порядочным гражданам – грузинам и не грузинам, а также находящимся в Грузии гражданам России, несмотря на то, что большинство из них уехало из России, чтобы не воевать на Украине.Для справки:Порядочные люди на Украине – это украинцы, которые дружно жили вместе с русскими. Их силой ловят на улицах и отправляют на братоубийственную войну со славянами, их расстреливают заградотряды, они бегут из Украины в Грузию, чтобы не стрелять в русских. Порядочные украинцы, попав к русским в плен, просят не возвращать их на Украину, чтобы их опять не погнали на войну! Кроме того, порядочные украинцы молятся настоящему Богу, а не раскольникам.Порядочные люди в Грузии – это подавляющее большинство граждан страны, которые на всех выборах за последние 10 лет голосуют за мир.Еще одна попытка втянуть Грузию в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату>>Украинские нацисты – это те, кто заживо сжег людей в одесском Доме профсоюзов, а сегодня раскапывает могилы умерших естественной смертью украинцев и уродует их труппы, чтобы обвинить в садизме российских солдат. Украинские нацисты – это те, кто пошел против Бога и Веры, осквернил церкви и подверг поруганию священников. Украинские нацисты – это потомки бандеровцев и фашистских полицаев.Грузинские нацы – это убийцы и палачи в погонах и без, убивавшие и пытавшие граждан Грузии в течении 9 лет режима Саакашвили. Грузинские нацы – это несколько тысяч воюющих на Украине наемников, у которых ничего грузинского, кроме фамилии не осталось. Грузинские нацы – это пропагандисты геноцида, ксенофобии и войны – владельцы, руководители и сотрудники четырех телекомпаний, сотрудничающие с Посольством США и открыто призывающие к войне грузин против грузин, а также против русских.Грузинские нацы, собирающиеся вернуться из Украины в Грузию на танках, чтобы убивать всех, несогласных с их идолом Саакашвили, являются такими же преступниками, как воевавшие против грузин в 90-х годах прошлого века грузинские бандформирования, и конец их будет такой же печальный. В Грузии их с нетерпением ожидают вооруженные зондеркоманды режима Саакашвили – бывшие полицейские и военные, тоже сплошь грузины. История последних грузинских гражданских войн в Тбилиси и в Самегрело свидетельствует, что они – смельчаки только когда воюют со своими, с грузинами! Поэтому слухи о "героизме" грузинских наемников на Украине, равно как об их "массовом садизме" по отношению к пленным, сильно преувеличены. Однако они представляют определенную опасность, поскольку имеют поддержку Запада, моральную и материальную. Киевский режим пал бы в течение месяца, если бы не сотни миллиардов и вооружение, поставляемое Украине странами НАТО. Грузинским нацам и приглашенным иностранным диверсантам уже поступают крупные суммы для очередного военного госпереворота и подрыва конституционного строя в Грузии, то есть войны грузин против грузин.Сегодня, когда США и ЕС открыто угрожают Грузии санкциями, если последняя посмеет возобновить прямые авиарейсы с Россией; когда Запад требует отменить безвизовый режим для граждан России, выдворить русских из Грузии и закрыть их бизнес, несмотря на факт, что грузинская экономика переживает ренессанс именно благодаря российским гостям; когда Запад планирует запретить грузинский экспорт в Россию – поставлять грузинскую продукцию на российский рынок, а также запретить российский импорт – покупать у России зерно и энергоносители; когда Запад намерен запретить грузинам получать деньги "от врага" – запретить денежные переводы из России, от миллионной грузинской диаспоры; когда США и Европа угрожают перечислить экспроприированные у Иванишвили швейцарским банком 600 млн долларов, а также все активы грузинских бизнесменов, находящиеся в американских и европейских банках, в помощь Украине (как уже перечисляют активы российских бизнесменов); когда Запад фактически замораживает переговоры в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, власть Грузии, если она хочет оставаться властью, должна принять против грузинских нацов предусмотренные законом превентивные меры и открыто объявить по какую сторону фронта находится Грузия. Уверен, что такое заявление правительство Грузии сделает в ближайшее время. О восстановлении российско-грузинских отношений - кто ждет, не всегда выигрывает>>Грузия не собирается воевать ни на чьей стороне, она руководствуется своими национальными интересами: кто будет их уважать, с теми она будет сотрудничать, а кто будет их игнорировать, пытаясь навязать Грузии свою волю и втянуть в априори гибельные гражданские войны – с грузинами, с русскими, с кавказцами – не важно, с теми нам не по пути!Грузинская гражданская война в Грузии, война грузин против грузин, впрочем, как и война славян против славян на Украине, страшна еще и потому, что вражда переходит по наследству. Как видим, на Украине даже спустя 100 лет украинских нацистов легко спровоцировали продолжить дело своих дедов и прадедов – бандеровцев и фашистских полицаев. Дети грузин, воевавших друг с другом – звиадистов, шеварнадистов, путчистов, мишистов – будут еще долго косо смотреть друг на друга по вине своих родителей, несмотря на то, что и те, и другие – грузины…P. S.Семья Саакашвили заплатила американской лоббистской компании "Аккерман" почти миллион долларов и это далеко не единственный транш различным зарубежным организациям и политикам за давление на власть Грузии с целью вывести Саакашвили из Грузии (не считая выплат официальным адвокатам). Все эти деньги отняты у грузинского народа, украдены из грузинского бюджета в пору президентства Саакашвили.Сегодня вся Грузия и весь мир увидели своими глазами, что на самом деле представляет из себя Саакашвили со своей коррумпированной семейкой. Стоит ли, чтобы ради их обогащения грузинские дети убивали друг друга?..Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

турция

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, грузия, колумнисты, арно хидирбегишвили, турция, сша, илия второй, грузинская мечта, нато, украина