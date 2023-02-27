https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruzinskaya-mechta-podderzhit-obe-versii-zakonoproekta-ob-inoagentakh-275288076.html
"Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах
"Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах
Парламент Грузии готов обсуждать законопроект об "иноагентах" с международными партнерами и гражданским обществом 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T18:31+0400
2023-02-27T18:31+0400
2023-02-27T18:31+0400
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европа
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержит оба варианта законопроекта об иноагентах в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрирует проект закона "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект после того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США. По его словам, если заключение будет положительным в связи с американским вариантом, то продолжится рассмотрение американского, а если заключение будет положительным в связи с грузинской версией, то продолжится рассмотрение грузинской версии. "Венецианская комиссия – это не политический орган, это учреждение правовой экспертизы. Исходя из этого, Венецианская комиссия не скажет, что закон нельзя принимать, тем более что здесь речь идет лишь о прозрачности. Рекомендации могут быть сделаны только в отношении конкретных деталей, и мы обсудим эти рекомендации", – отметил он. Закон об иноагентах – вице-премьер Грузии несогласна с реакцией НПО >>Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. В свою очередь, представитель "Силы народы" Дмитрий Хундадзе отметил, что до принятия в первом чтении в грузинском варианте законопроекта будут внесены технические поправки, которые уточнят круг агентов иностранного влияния. К примеру, закон не будет распространяться на авторизованные образовательные учреждения, соответствующие медицинские учреждения и т. д. Авторы первой инициативы, проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Первая волна недовольстваКак только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, венецианская комиссия, сша, европа
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, венецианская комиссия, сша, европа
"Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах
Парламент Грузии готов обсуждать законопроект об "иноагентах" с международными партнерами и гражданским обществом
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержит оба варианта законопроекта об иноагентах в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрирует проект закона "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект после того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США.
"В первом чтении будет принят как один, так и второй законопроект. То есть как грузинская, так и американская версия. После этого оба документа будут направлены в Венецианскую комиссию. Мы просим представить заключение в ускоренном порядке", – заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, если заключение будет положительным в связи с американским вариантом, то продолжится рассмотрение американского, а если заключение будет положительным в связи с грузинской версией, то продолжится рассмотрение грузинской версии.
"Венецианская комиссия – это не политический орган, это учреждение правовой экспертизы. Исходя из этого, Венецианская комиссия не скажет, что закон нельзя принимать, тем более что здесь речь идет лишь о прозрачности. Рекомендации могут быть сделаны только в отношении конкретных деталей, и мы обсудим эти рекомендации", – отметил он.
Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным.
В свою очередь, представитель "Силы народы" Дмитрий Хундадзе отметил, что до принятия в первом чтении в грузинском варианте законопроекта будут внесены технические поправки, которые уточнят круг агентов иностранного влияния.
К примеру, закон не будет распространяться на авторизованные образовательные учреждения, соответствующие медицинские учреждения и т. д.
"В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии до конца июня мы поддержим и примем в трех чтениях грузинскую или американскую версию законопроекта", – заявил Хундадзе на брифинге.
Авторы первой инициативы, проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации".
Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы.
Первая волна недовольства
Как только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован.
Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации.
Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве.
О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией.
Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве.
Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".