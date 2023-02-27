https://sputnik-georgia.ru/20230227/gruzinskaya-mechta-podderzhit-obe-versii-zakonoproekta-ob-inoagentakh-275288076.html

"Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах

"Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии готов обсуждать законопроект об "иноагентах" с международными партнерами и гражданским обществом 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T18:31+0400

2023-02-27T18:31+0400

2023-02-27T18:31+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

дмитрий хундадзе

грузинская мечта

венецианская комиссия

сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270136988_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_e71614807fb8b752d974093241e18f21.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" поддержит оба варианта законопроекта об иноагентах в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Бюро парламента Грузии в понедельник зарегистрирует проект закона "О регистрации акта иностранного агента", который будет аналогом закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Представители "Силы народа" решили инициировать еще один законопроект после того, как законопроект "О прозрачности иностранного влияния" стал объектом резкой критики со стороны грузинской оппозиции, президента, НПО и США. По его словам, если заключение будет положительным в связи с американским вариантом, то продолжится рассмотрение американского, а если заключение будет положительным в связи с грузинской версией, то продолжится рассмотрение грузинской версии. "Венецианская комиссия – это не политический орган, это учреждение правовой экспертизы. Исходя из этого, Венецианская комиссия не скажет, что закон нельзя принимать, тем более что здесь речь идет лишь о прозрачности. Рекомендации могут быть сделаны только в отношении конкретных деталей, и мы обсудим эти рекомендации", – отметил он. Закон об иноагентах – вице-премьер Грузии несогласна с реакцией НПО >>Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. В свою очередь, представитель "Силы народы" Дмитрий Хундадзе отметил, что до принятия в первом чтении в грузинском варианте законопроекта будут внесены технические поправки, которые уточнят круг агентов иностранного влияния. К примеру, закон не будет распространяться на авторизованные образовательные учреждения, соответствующие медицинские учреждения и т. д. Авторы первой инициативы, проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", уверены, что он лучше американского и российского законов. По их словам, в грузинской версии, в отличие от последних двух, используется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", который "несет в себе риск стигматизации". Единственная цель законопроекта – обеспечить полную прозрачность иностранного финансирования, сказали авторы инициативы. Первая волна недовольстваКак только "Сила народа" объявила, что планирует инициировать в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния", волну протеста подняли все оппоненты правящей партии Грузии. Критика началась задолго до того, как проект был зарегистрирован на бюро парламента и обнародован. Оппозиционеры в один голос начали говорить, что инициированный "Силой народа" законопроект об "иноагентах" – это аналог российского закона, что за всем этим стоит правящая партия, которая хочет контролировать неправительственные организации. Кого могут назвать иноагентом в Грузии? Детали скандального законопроекта >>Основавшие "Силу народа" депутаты хоть и покинули "Грузинскую мечту", все же остались вместе с ней в парламентском большинстве. О том, что не намерена поддерживать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", вскоре заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, по содержанию этот законопроект сближает Грузию не с Европой, а с Россией. "Грузинская мечта" рассмотрит оба законопроекта об "иноагентах">>Более того, представитель Госдепа Нед Прайс сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Законопроект предполагает создание в Грузии базы "агентов иностранного влияния", каковыми могут считаться исключительно юридические лица, источником минимум 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта, венецианская комиссия, сша, европа