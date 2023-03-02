https://sputnik-georgia.ru/20230302/mvd-gruzii-prizyvalo-uchastnikov-aktsii-ne-vykhodit-za-ramki-zakona-275417319.html
МВД Грузии призывало участников акции не выходить за рамки закона
МВД Грузии призывало участников акции не выходить за рамки закона
Акции предшествовала горячая дискуссия в парламенте Грузии законов об иностранном влиянии 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T22:10+0400
2023-03-02T22:10+0400
2023-03-02T22:32+0400
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совет европы
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акция протеста
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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции у парламента соблюдать закон и не прибегать к насильственным действиям. На акции против принятия законов об иноагентах у здания парламента собралось несколько сотен человек, представляющих неправительственные организации и оппозиционные партии. В данный момент часть участников акции находится у служебных входов в парламент и намерены устроить коридоры позора депутатам. По предварительным данным, за неподчинение требованию полиции задержано от трех до пяти человек. Во вторник парламентские комитеты приступили к рассмотрению одного из скандальных законопроектов – "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Инициаторы заявили, что представили в парламент американскую версию, чтобы все убедились, насколько более либеральный разработанный ими законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников >>Категорически против принятия любого закона об иноагентах выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроекта и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ, и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология - в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Противники принятия в Грузии закона об "иноагентах" говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мвд грузии, грузинская мечта, совет европы, саломе зурабишвили , акция протеста
грузия, новости, политика, мвд грузии, грузинская мечта, совет европы, саломе зурабишвили , акция протеста
МВД Грузии призывало участников акции не выходить за рамки закона
22:10 02.03.2023 (обновлено: 22:32 02.03.2023)
Акции предшествовала горячая дискуссия в парламенте Грузии законов об иностранном влиянии
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции у парламента соблюдать закон и не прибегать к насильственным действиям.
На акции против принятия законов об иноагентах у здания парламента собралось несколько сотен человек, представляющих неправительственные организации и оппозиционные партии.
"Мы призываем участников акции не выходить за рамки допущенные законом о свободе собраний и выражения. Также предупреждаем организаторов акции и участников не допускать призывов к насилию, и обеспечить ненасильственный характер акции", – говорится в заявлении.
В данный момент часть участников акции находится у служебных входов в парламент и намерены устроить коридоры позора депутатам.
По предварительным данным, за неподчинение требованию полиции задержано от трех до пяти человек.
Во вторник парламентские комитеты приступили к рассмотрению одного из скандальных законопроектов – "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Инициаторы заявили, что представили в парламент американскую версию, чтобы все убедились, насколько более либеральный разработанный ими законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
Категорически против принятия любого закона об иноагентах выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
Авторы законопроекта и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ, и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила").
При этом, по словам авторов, принципиальна терминология - в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Противники принятия в Грузии закона об "иноагентах" говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето.