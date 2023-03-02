https://sputnik-georgia.ru/20230302/prezident-gruzii-nazvala-vystupayuschie-protiv-evrointegratsii-partii-antikostitutsionnymi-275417542.html

Президент Грузии назвала выступающие против евроинтеграции партии антикоституционными

Президент Грузии назвала выступающие против евроинтеграции партии антикоституционными

Заявлению президента предшествовала горячая дискуссия в парламенте Грузии законов об иностранном влиянии 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T22:33+0400

2023-03-02T22:33+0400

2023-03-02T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за объявление неконституционными те партии, действия и заявления которых противоречат принципам европейской и евроатлантической интеграции. Заявлению президента предшествовала горячая дискуссия в парламенте Грузии законов об иностранном влиянии. Во вторник парламентские комитеты приступили к рассмотрению одного из скандальных законопроектов - "О регистрации иностранных агентов", который является аналогом американского закона. Инициаторы заявили, что представили в парламент американскую версию, чтобы все убедились, насколько более либеральный разработанный ими законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. МВД Грузии призывало участников акции не выходить за рамки закона >>Авторы законопроекта и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Авторы законопроекта – депутаты, которые откололись правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников >>При этом, по словам авторов, принципиальна терминология - в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об "иноагентах" говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об "иноагентах" все же будет принят. Между тем, по закону, у парламента есть возможность преодолеть вето.. На данный момент известно, что большинство намерено проголосовать лишь за принцип проекта - прозрачность финансирования СМИ, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после получения заключения будет принято окончательное решение о принятии или изменении проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, совет европы, саломе зурабишвили , сша