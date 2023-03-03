https://sputnik-georgia.ru/20230303/ministr-kultury-raskryla-novye-podrobnosti-restavratsii-gelatskogo-monastyrya-275431855.html

Министр культуры раскрыла новые подробности реставрации Гелатского монастыря

Министр культуры раскрыла новые подробности реставрации Гелатского монастыря

Реставрация Гелатского монастыря не раз становилась объектом критики со стороны оппозиции 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T14:30+0400

2023-03-03T14:30+0400

2023-03-03T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Реставрацию крыши Гелатского монастыря в 2008 году спроектировал не архитектор-реставратор, а театровед Каха Трапаидзе, заявила министр культуры Грузии Тея Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".В 2021 году стало известно, что из-за протекшей крыши уникальные фрески в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказались в опасности. Министр сообщила, что в 2008 году на тот момент правящая партия "Единое национальное движение" приняла решение о реставрации в Гелати, тогда ученый Георгий Гагошидзе предложил театроведу Трапаидзе возродить традицию времен царя Давида Строителя и сделать крышу храма из черепицы, что и было сделано."В 2021 году Национальное бюро судебной экспертизы Самхараули прислало мне заключение, где было написано, что эта черепица не устойчива ни к морозам, ни к воде", – заявила министр. Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации>>После того, как появилось заключение, люди, причастные к этому, постарались свалить вину на кого-нибудь другого, сказала министр, и отметила, что ее обвинить не так просто, ведь у нее есть доказательства. Лидеры оппозиционных партий, в том числе "Единого Нацдвижения" неоднократно выступали с критикой в адрес главы Минюста из-за реставрационных работ в Гелатском монастыре. События вокруг Гелати В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. Патриархия Грузии будет руководить работами по восстановлению Гелати>>В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Как ранее заявила глава Минкультуры, Патриархия Грузии возьмет на себя руководство реставрационными работами монастырского комплекса, соответственно ведомство передаст все финансовые ресурсы патриархии для работ по восстановлению. ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках и в своем заключении призвала государство возобновить процесс.В свою очередь Патриархия Грузии осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.Скандал вокруг Гелатского монастыря: патриархия и эксперты против министерства культуры>>В конце февраля 2023 года стало известно, что Патриархия Грузии возьмет на себя руководство реставрационными работами монастырского комплекса Гелати.Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, гелати, тея цулукиани, юнеско