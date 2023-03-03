https://sputnik-georgia.ru/20230303/net-podderzhki-obschestva---gensek-gruzinskoy-mechty-ob-aktsii-oppozitsii-275437751.html

Нет поддержки общества - генсек "Грузинской мечты" об акции оппозиции

Нет поддержки общества - генсек "Грузинской мечты" об акции оппозиции

Нельзя, чтобы у оппозиции ко всему было такое отношение как вчера – без содержания и логики, заявил Каладзе 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T18:17+0400

2023-03-03T18:17+0400

2023-03-03T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Грузинская оппозиции не обладает поддержкой общества, что вызвано их же действиями, заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе. Так генсек правящей партии прокомментировал акцию протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента, которая состоялась накануне. По его словам, нельзя, чтобы у оппозиции ко всему было такое отношение как вчера – без содержания и логики. "Соответственно, они получают соответствующий ответ со стороны общества. Я не хочу вдаваться в оценку их видений и решений, это их право, и они могут делать, что хотят", – отметил мэр. С чего все началось Парламент оказался в центре внимания общественности в четверг днем. Все желающие могли наблюдать за происходящими событиями в прямом эфире, которые были у телеканалов и других СМИ. Стычки начались у дверей зала заседаний, а потом депутаты от оппозиции и парламентского большинства устроили драку в зале заседаний. Повалены были столы. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов", у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных >>Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах" >>Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Полиция подтвердила задержание четырех человек на акции протеста в Тбилиси>>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение - голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта, совет европы, сша