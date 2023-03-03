https://sputnik-georgia.ru/20230303/spiker-parlamenta-gruzii-otvetil-evrokomissaru-275433235.html

Папуашвили ответил на опасения комиссара СЕ касательно инициативы об иноагентах в Грузии

Папуашвили ответил на опасения комиссара СЕ касательно инициативы об иноагентах в Грузии

Граждане Грузии имеют право на информацию о тех, кто оказывает влияние на их жизнь, убежден политик 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T15:30+0400

2023-03-03T15:30+0400

2023-03-03T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар – Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович в том, что инициатива об "иноагентах" будет рассматриваться законодательным органом инклюзивно для поиска наилучшего варианта. Миятович в своем письме Пупаушвили отметила, что прозрачность не должна достигаться в ущерб эффективному осуществлению некоммерческими организациями и СМИ их прав и свобод, и осуществлению их законной деятельности. Требования к отчетности должны быть установлены на равной и непредвзятой основе независимо от источников дохода.По его словам, в настоящее время в парламенте Грузии представлены два законопроекта: один является "точной копией" американского "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA), а второй – "О прозрачности иностранного влияния" - представляет собой более либеральную версию FARA, с меньшими ограничениями. "Хочу заверить вас, что парламентские обсуждения представленных инициатив будут инклюзивными, чтобы найти наилучший вариант, который будет учитывать как свободу активного гражданского общества Грузии, так и законные цели прозрачности, подотчетности и безопасности", – отметил Папуашвили. По словам спикера парламента, граждане Грузии имеют право на информацию о лицах, влияющих на их жизнь. Привилегия влиять на формирование политики и принятие решений влечет за собой ответственность, отметил он. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах">>По его словам, самые строгие правила об открытости, прозрачности и подотчетности касаются госучреждений и политических партий, что признано многими международными организациями. "Однако в противовес этому, несмотря на возрастающее участие и влияние некоммерческих организаций в процессе принятия решений, отсутствует эффективное регулирование, обеспечивающее их прозрачность и подотчетность, в том числе, когда речь идет об иностранном финансировании", – отметил Папуашвили. Чем дальше Грузия продвигается по пути в Евросоюз, тем важнее понимать и уважать эту общую ответственность, отметил Папуашвили. Кроме того, наличие таких правил важно для пресечения отмывания денег, коррупции, финансирования терроризма и других угроз, подчеркнул политик.Спикер парламента также отметил, что оба законопроекта будут направлены в Венецианскую комиссию, чтобы "легитимные интересы прозрачности, подотчетности и безопасности нашли отражение в законодательстве с учетом международных стандартов". Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Все "за" и "против"Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников>>Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.Парламент Грузии зарегистрировал американский вариант закона об иноагентах>>Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение - голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта, совет европы, венецианская комиссия