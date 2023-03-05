https://sputnik-georgia.ru/20230305/zaderzhannye-v-tbilisi-na-aktsii-protesta-litsa-osvobozhdeny-iz-zala-suda-275458764.html

Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда

Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда

Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T13:54+0400

2023-03-05T13:54+0400

2023-03-05T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Все лица, задержанные на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 2 марта, освобождены, часть из них отпущена на основании расписки, а часть освобождена прямо из здания Тбилисского городского суда, передал телеканал "Рустави 2"Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств, дата остальных заседаний неизвестна. В частности, гражданский активист Саба Меурмишвили был признан судом виновным и оштрафован на 2,3 тысячи лари (курс 1 доллар – 2,6064 лари). При этом все обвиняемые заявляют о своей невиновности. Акции протеста 2 марта в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело >>Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных >>Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах" >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, тбилисский городской суд