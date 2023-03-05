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https://sputnik-georgia.ru/20230305/zaderzhannye-v-tbilisi-na-aktsii-protesta-litsa-osvobozhdeny-iz-zala-suda-275458764.html
Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда
Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда
Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T13:54+0400
2023-03-05T14:22+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Все лица, задержанные на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 2 марта, освобождены, часть из них отпущена на основании расписки, а часть освобождена прямо из здания Тбилисского городского суда, передал телеканал "Рустави 2"Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств, дата остальных заседаний неизвестна. В частности, гражданский активист Саба Меурмишвили был признан судом виновным и оштрафован на 2,3 тысячи лари (курс 1 доллар – 2,6064 лари). При этом все обвиняемые заявляют о своей невиновности. Акции протеста 2 марта в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело &gt;&gt;Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных &gt;&gt;Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах" &gt;&gt;Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, грузинская мечта, тбилисский городской суд

Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда

13:54 05.03.2023 (обновлено: 14:22 05.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста у здания парламента Грузии 2 марта 2023 года
Акция протеста у здания парламента Грузии 2 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Все лица, задержанные на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 2 марта, освобождены, часть из них отпущена на основании расписки, а часть освобождена прямо из здания Тбилисского городского суда, передал телеканал "Рустави 2"
Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств, дата остальных заседаний неизвестна.
В частности, гражданский активист Саба Меурмишвили был признан судом виновным и оштрафован на 2,3 тысячи лари (курс 1 доллар – 2,6064 лари). При этом все обвиняемые заявляют о своей невиновности.

"Задержанных отпустили на основании собственноручной расписки, что они обязательно явятся в суд. Если их вызовут, то они обязательно явятся в суд, и я надеюсь, что судебный процесс будет справедливым. Он установит объективную истину, что эти люди не совершали никакого правонарушения", – заявил адвокат Лаша Ткешеладзе журналистам.

Акции протеста 2 марта в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности.
Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты.
Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело >>
Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца.
В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек.

Закон об "иноагентах"

В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц.
Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных >>
Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила").
При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
"Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах" >>
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето.
На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.
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