https://sputnik-georgia.ru/20230305/zaderzhannye-v-tbilisi-na-aktsii-protesta-litsa-osvobozhdeny-iz-zala-suda-275458764.html
Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда
Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда
Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T13:54+0400
2023-03-05T13:54+0400
2023-03-05T14:22+0400
грузия
новости
политика
грузинская мечта
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Все лица, задержанные на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 2 марта, освобождены, часть из них отпущена на основании расписки, а часть освобождена прямо из здания Тбилисского городского суда, передал телеканал "Рустави 2"Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств, дата остальных заседаний неизвестна. В частности, гражданский активист Саба Меурмишвили был признан судом виновным и оштрафован на 2,3 тысячи лари (курс 1 доллар – 2,6064 лари). При этом все обвиняемые заявляют о своей невиновности. Акции протеста 2 марта в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности. Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты. Действия полиции на акции у парламента Грузии: возбуждено уголовное дело >>Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца. В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек. Закон об "иноагентах" В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц. Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии. Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Акция протеста в Тбилиси: освобождены семеро задержанных >>Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила"). При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. "Пустая истерия" – Кобахидзе о протесте против законопроектов об "иноагентах" >>Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето. На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузинская мечта, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, грузинская мечта, тбилисский городской суд
Задержанные в Тбилиси на акции протеста лица освобождены из зала суда
13:54 05.03.2023 (обновлено: 14:22 05.03.2023)
Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Все лица, задержанные на акции протеста у здания парламента в Тбилиси 2 марта, освобождены, часть из них отпущена на основании расписки, а часть освобождена прямо из здания Тбилисского городского суда, передал телеканал "Рустави 2"
Суд над семью задержанными перенесен на 22 марта с целью получения доказательств, дата остальных заседаний неизвестна.
В частности, гражданский активист Саба Меурмишвили был признан судом виновным и оштрафован на 2,3 тысячи лари (курс 1 доллар – 2,6064 лари). При этом все обвиняемые заявляют о своей невиновности.
"Задержанных отпустили на основании собственноручной расписки, что они обязательно явятся в суд. Если их вызовут, то они обязательно явятся в суд, и я надеюсь, что судебный процесс будет справедливым. Он установит объективную истину, что эти люди не совершали никакого правонарушения", – заявил адвокат Лаша Ткешеладзе журналистам.
Акции протеста 2 марта в центре Тбилиси проходили в связи с рассмотрением в парламенте скандальных законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Рассмотрение началось с драки в зале заседаний и продолжилось на фоне протеста. Тем не менее законопроекты были приняты на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности.
Спустя несколько часов после начала рассмотрения скандальных законопроектов, у парламента началась акция протеста, в которой приняли участие представители неправительственных организаций, оппозиционеры и гражданские активисты.
Митингующие пытались устроить "коридор позора" для депутатов, инициировавших законопроекты, и депутатов от правящей партии, которые ранее заявили, что поддержат проекты на уровне принципов. Некоторые участники акции кидали в парламент и в полицейские машины яйца.
В результате, по данным СМИ, за неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство были задержаны 36 человек.
Закон об "иноагентах"
В парламенте зарегистрированы два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который, по словам авторов, является аналогом американского закона и касается в том числе физических лиц.
Авторы законопроектов – депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства.
Категорически против принятия любого закона об "иноагентах" выступили грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. В законопроекте, который касается неправительственных организаций и СМИ, они увидели угрозу для демократии в Грузии.
Авторы законопроектов и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" настаивают на том, что открытыми должны быть источники доходов не только политиков, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения.
Одним из главных отличий законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" от так называемого американского варианта является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица (источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила").
При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – в законопроекте "О прозрачности иностранного влияния" употребляется термин "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Противники принятия в Грузии закона об иноагентах говорят, что это помешает эффективной работе неправительственных организаций и ограничит права СМИ, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Более того, западные партнеры предупредили власти Грузии, что принятие такого закона станет препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что воспользуется правом вето, если законопроект об иноагентах все же будет принят. Между тем по закону у парламента есть возможность преодолеть вето.
На данный момент известно, что "Грузинская мечта" намерена проголосовать лишь за принцип – прозрачность финансирования, а после отправить оба варианта в Венецианскую комиссию для получения заключения. Только после этого будет принято окончательное решение – голосовать за один из законопроектов в нынешнем виде или вносить правки.