https://sputnik-georgia.ru/20230307/my-nikomu-ne-pozvolim-prevratit-gruziyu-v-poligon--premer-275540749.html

Мы никому не позволим превратить Грузию в полигон – премьер

Мы никому не позволим превратить Грузию в полигон – премьер

Будущее Грузии принадлежит патриотам, считает глава правительства 07.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-07T17:49+0400

2023-03-07T17:49+0400

2023-03-07T18:10+0400

политика

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузинские власти никому не позволят открыть в стране второй фронт и превратить ее в полигон, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвшили журналистам. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. "Во всем мире очень сложная реальность… На этом фоне, если бы эти деструктивные люди (оппозиция – ред.) были у власти, конечно, никто не сомневается в том, что в стране был бы второй фронт, и они бы превратили страну в полигон", – заявил Гарибашвили. Мы никому этого не позволим, в стране будет мир, стабильность и развитие, отметил премьер.Грузия не вступит в неравную войну – Мдинарадзе>>Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют деструктивной радикальной оппозицией крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. "К сожалению, сегодня грузинская оппозиция абсолютно деградирована, всякое доверие к ним потеряно… Все должны смириться с простой реальностью и истиной – будущее нашей страны не принадлежит и больше не будет принадлежать ни иностранным агентам, ни слугам иностранных государств", – отметил Гарибашвили. Будущее нашей страны и нашего народа принадлежит патриотам, заявил премьер.По словам главы правительства, всякий ажиотаж со стороны оппозиции – это просто спекуляции. "Они напрасно стараются. Например, эта организация опустилась до такой степени, что их телевидение прямо призывает общество взять в руки оружие. Видно, насколько они в отчаянном положении", – отметил Гарибашвили. Премьер Грузии ответил на критику президента касательно поездки на Украину>>Премьер назвал трагедией, что подобные люди все еще есть в политике. "Хочу напомнить всем одну вещь, в том числе деструктивной, радикальной оппозиции – произошла полная люстрация того, кому служат эти люди… Эти люди, когда они были у власти, однажды уже разрушили нашу страну", – сказал премьер. Наши власти обеспечат свободу выражения каждого человека в рамках закона, но никому не простят ни единого незаконного действия, подчеркнул Гарибашвили. "Так что пусть все успокоятся, мы должны управлять этим процессом спокойно", – добавил премьер. "Позор и издевательство" – Кобахидзе резко ответил на призыв Украины>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, ираклий гарибашвили, новости