https://sputnik-georgia.ru/20230308/kategoricheski-nepriemlemo--kaladze-o-prichinakh-otkaza-gruzii-v-statuse-kandidata-es-275597255.html

Категорически неприемлемо – Каладзе о причинах отказа Грузии в статусе кандидата ЕС

Категорически неприемлемо – Каладзе о причинах отказа Грузии в статусе кандидата ЕС

Правительство сделало все, чтобы в прошлом году получить статус кандидата в члены ЕС, заявил мэр 08.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-08T22:01+0400

2023-03-08T22:01+0400

2023-03-08T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Некоторые представители Евросоюза постоянно пытаются придумать новые предлоги для отказа Грузии в предоставлении статуса кандидата, что очень разочаровывает, и такое отношение категорически неприемлемо, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в своем видеообращении. Каладзе находится в самоизоляции с 6 марта, с тех пор, как у него подтвердился коронавирус. Поэтому мэр решил откликнутся на текущие в стране события через видеообращение. По его словам, это было политическим решением, которым попытались наказать правительство Грузии за не подключение к войне на Украине, и не присоединение к санкциям. "Была надежда, что отказ от статуса кандидата закончится революцией и сменой власти в Грузии, что не оправдалось", – отметил мэр. Каладзе отметил, что несмотря ни на что, правительство "Грузинской мечты" по-прежнему делает все, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС, для чего скрупулезно дорабатывается план из 12 пунктов. Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента >>Кроме того, мэр назвал оскорбительными заявления, в которых получение статуса кандидата связывают с освобождением заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. "Так какой смысл был представлять план из 12 пунктов? Нам был дан путеводитель: "выполните 12-пунктный план и получите статус". Мы все делаем, план из 12 пунктов будет тщательно выполнен. Несмотря на призыв, в этом не участвует оппозиция", – заявил Каладзе. По его словам, оппозицию не волнует будущее страны, евроинтеграция, экономическое укрепление и мир. Ее цель и задача – как-то прийти к власти, захватить власть всеми способами – переворотом, противостоянием. Европейские резолюции и агенты "контрреволюции" – что больнее задело грузин? >>"Ни у кого ничего не получится. Сменить власть можно только цивилизованно, власть в Грузии можно сменить путем выборов, а не путем революций и переворотов", – сказал он. Каладзе заявил, что правящая партия сделала важнейшие шаги на пути к евроинтеграции и готова достойно сделать оставшиеся. "Если выбор наших оппонентов состоит в том, чтобы идти к Европе на одной ноге, это их воля, однако, уверяю вас, что, идя на одной ноге и с рабским отношением, мы никогда не войдем в Европу", отметил Каладзе. "Грузинская мечта" поддержит обе версии законопроекта об иноагентах>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В отличие от Грузии статус кандидата в июне 2022 года был предоставлен Украине и Молдове.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия