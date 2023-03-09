https://sputnik-georgia.ru/20230309/nedalnovidnost-ili-igra-s-ognem--pochemu-v-gruzii-khoteli-prinyat-zakon-ob-inoagentakh-275645370.html

Недальновидность или игра с огнем – почему в Грузии хотели принять закон об "иноагентах"?

Недальновидность или игра с огнем – почему в Грузии хотели принять закон об "иноагентах"?

Грузия на два дня привлекла внимание всех мировых СМИ, в какой-то момент даже затмив украинскую повестку. Фотографии и видео с акций в центре Тбилиси показали... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T20:06+0400

2023-03-09T20:06+0400

2023-03-09T20:22+0400

аналитика

колумнисты

грузия

обзоры

саломе зурабишвили

грузинская мечта

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275513474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df8fad6d712e65909cf26661d31e91c6.jpg

В итоге правящая "Грузинская мечта" пообещала провалить во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Что касается второго варианта (американского), который еще не принимали в первом чтении, его отзыв должны подписать все инициаторы документа – общественное движение "Сила народа".И опять общество разделилось на два лагеря: тех, кто пришли на акцию протестовать против якобы российского закона об иноагентах, якобы отдаляющего Грузию от Европы, и тех, кто, сидя дома, мечтал, чтобы это поскорее закончилось. Практически все независимые эксперты и политологи еще до рассмотрения законопроекта в парламенте отзывались о документе в довольно критическом и порой даже резком тоне. Никто при этом не отрицал важности контроля за определенными финансовыми параметрами неправительственного сектора. Как и в целом любых некоммерческих организаций. Но, естественно, в рамках того, что считается допустимым в условиях демократии. Неудивительно, что с категорическими заявлениями против принятия закона об "иноагентах" в один голос выступила вся грузинская оппозиция и даже президент Грузии Саломе Зурабишвили. Урезонить парламентское большинство попытались Госдеп США, европейские институты, в их числе внешнеполитическая служба Евросоюза и комиссар Совета Европы по правам человека. Критически оценило документ представительство ООН в Грузии. Впрочем, для всех очевидно, что законопроект был отозван не потому или, во всяком случае, не только по перечисленным выше причинам. Новый закон вызвал массовый протест большой части общественности страны. Документ был воспринят грузинским обществом как посягательство на завоеванные им ценности и обернулся многотысячными акциями протеста. Поразительно то, что властям и лидерам "Грузинской мечты" ничего, в общем-то, не стоило все это предугадать. Правдоподобных объяснений столь, скажем так, странному и выглядящему как намеренно дестабилизирующее поведению видится, к сожалению, только два. Либо это полное отсутствие представления о том, чем живет и как мыслит грузинское общество, значительный сегмент которого вообще поставил крест на любых политических партиях. Либо это какая-то безответственная игра амбиций, которой грешат все, включая европейские институты, крупнейшую оппозиционную силу и власть. Только причем здесь мы, грузинские граждане? Понятна обида правительства на непредоставление Грузии кандидатского статуса, где, особенно на фоне Молдовы, четко прослеживаются субъективные политические мотивы. И точно так же непонятны упрямые попытки Европарламента дискредитировать нашу власть надуманным фактором Саакашвили, деяния которого всем в стране хорошо известны. Однако манипулирование подобными вещами с целью отвлечь внимание людей имеет очень мало общего с серьезной политикой. Тем более, когда налицо попытки сделать что-то в пику оппоненту. Детские обиды в политике – это проявление некомпетентности и беспомощности, результат неумения сохранять достоинство в любой, даже самой сложной ситуации. В чем, кстати, заключено главное требование к настоящему лидеру, идет ли речь о конкретной персоне или об организации, выказывающей претензии на власть. Лидеры "Грузинской мечты" не упускают возможности подчеркнуть, что проведением гибкой политики сумели избежать открытия так называемого "второго фронта". Но, похоже, эта "гибкость" чрезмерно завысила их самооценку, подтолкнув на заведомо спорные решения. Помимо воли – во всяком случае, хочется верить, что это так – "Мечта"-таки способствует формированию в стране нового фронта в лице противостоящего себе общества. Ведь фронт – это не только, а, возможно, и не столько боевые действия с применением современных видов оружия. Это и невыверенные, авантюрные политические решения, жертвами которых тоже становятся люди. И которые способны наносить ущерб не меньший, чем современные боевые вооружения. И еще. "Мечта", по мнению многих экспертов, пытается в последнее время подать себя в качестве некой центристской силы, уступив фракции "Сила народа" роль противовеса "Нацдвижению". Тем не менее, получается это у правящей партии недостаточно убедительно. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230309/giya-saralidze-zachem-ssha-khotyat-ustroit-gosperevorot-v-gruzii---video-275643325.html

https://sputnik-georgia.ru/20230309/oppozitsiya-pochuvstvovala-silu-i-prodolzhit-navyazyvat-vlastyam-gruzii-svoi-vzglyady---ekspert-275639500.html

https://sputnik-georgia.ru/20230307/premer-zakonchilos-vremya-kogda-gruziya-sluzhila-chuzhim-interesam-275526403.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Котэ Ингороква https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23768/00/237680064_0:0:999:999_100x100_80_0_0_fec1b8e526246296766b3155fcf4c0b3.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, обзоры, саломе зурабишвили , грузинская мечта, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах