https://sputnik-georgia.ru/20230402/vrachi-konsiliuma-ombudsmena-gruzii-proverili-sostoyanie-zdorovya-saakashvili-276347553.html

Врачи консилиума омбудсмена Грузии проверили состояние здоровья Саакашвили

Врачи консилиума омбудсмена Грузии проверили состояние здоровья Саакашвили

За последнее время особых изменений в состоянии пациента не было, заявил директор клиники 02.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-02T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. У пациента еще сильнее проявилась слабость и кахексия, заявил невролог, член консилиума при аппарате омбудсмене Грузии Тенгиз Цуладзе после посещения экс-президента Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди". Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. Семья, адвокаты и соратники экс-президента многие месяцы настаивают на том, что он при смерти и его нужно освободить, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. По их словам, в "Вивамеди" поставили неправильный диагноз и его неправильно лечат. По его словам, во время ходьбы Саакашвили может упасть в любой момент, и движение пациента связано с риском. Еще один член консилиума врач-анестезиолог Георгий Григолия сообщил, что отчет по состоянию Саакашвили опубликуют в понедельник или вторник. "Сегодня мы не видели его историю болезни, мы видели лишь назначение. Мы не видели историю последних двух недель. Принципиальных изменений не будет. Мы опубликуем заключение в понедельник или вторник", – сказал Григолия. "Саакашвили играет со смертью" – гендиректор клиники "Вивамеди" >>Про его словам, в результате 10 месяцев лечения состояние Михаила Саакашвили намного хуже, чем в мае, когда он поступил в эту клинику. В свою очередь, по словам клинического директора "Вивамеди" Зураба Чхаидзе, у его коллег не было разногласий по поводу схемы лечения или текущей оценки состояния пациента. "Не было разногласий с коллегами относительно плана лечения или текущей оценки. Что касается заключения, то, наверное, через какое-то время они выскажут свое мнение", – сказал Чхаидзе. По словам клинического директора "Вивамеди", члены консилиума предоставили историю болезни пациента и план его лечения, результаты последних исследований. Саакашвили отказывается от лечения, как только начинается улучшение – врач>>"Они навестили пациента, осмотрели Михаила Саакашвили. В консилиуме были представлены врачи разных профилей. Им была предоставлена возможность увидеть историю болезни пациента, в которой детально описаны текущие процессы, а также предлагаемый план лечения и рекомендации с подробным описанием соблюдения пациентом режима лечения. Кроме того, были представлены результаты последних лабораторных и инструментальных исследований", – сказал Чхаидзе. По его словам, за последнее время особых изменений в состоянии пациента не было, а распространяемая членами семьи информация о потере веса не соответствуют реальности. Это первый визит членов консилиума к экс-резиденту после избрания нового народного защитника Левана Иоселиани. Состояние здоровья Саакашвили Министерство юстиции и руководство клиники "Вивамеди" не раз заявляли, что ухудшение состояния здоровья экс-президента Грузии связано с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Депутат "Грузинской мечты": иск Саакашвили в ЕСПЧ обречен на провал>>Защита настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Чиковани: евродепутаты должны понять, что Саакашвили - политический манипулятор>>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили