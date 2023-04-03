https://sputnik-georgia.ru/20230403/kak-soblyudalis-prava-cheloveka-v-gruzii-v-2022-godu--otchet-narodnogo-zaschitnika-276379744.html

Как соблюдались права человека в Грузии в 2022 году – отчет Народного защитника

Как соблюдались права человека в Грузии в 2022 году – отчет Народного защитника

ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Ситуация с защитой прав человека в 2022 году в Грузии существенно не улучшилась, более того, по ряду направлений наблюдалось... 03.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-03T17:16+0400

2023-04-03T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 3 апр — Sputnik. Ситуация с защитой прав человека в 2022 году в Грузии существенно не улучшилась, более того, по ряду направлений наблюдалось существенное ухудшение, говорится в ежегодном отчете Народного защитника Грузии. Народный защитник представил парламенту Грузии годовой отчет о состоянии защиты прав и свобод человека в 2022 году. Документ состоит из 347 страниц, 31 главы и двух приложений. В нем представлены вызовы и прогресс в направлении защиты прав человека, гарантированных конституцией, а также выполнение выданных рекомендаций. "К негативным событиям, несомненно, следует отнести упразднение Службы госинспектора и создание двух самостоятельных институтов – специальной следственной службы и службы защиты персональных данных, которые в настоящее время не имеют каких-либо институциональных гарантий бесперебойного и эффективного функционирования. Государство может реорганизовать их в любое время", – говорится в отчете народного защитника. "Опасный прецедент" - ОБСЕ/БДИПЧ об упразднении Службы госинспектора Грузии>>Кроме того, парламент Грузии не разделил предпосылки в отношении реформирования судебной власти, разработанные Евросоюзом, для получения статуса кандидата на членство в ЕС. Не идет ни реформа Высшего совета юстиции, ни процесс совершенствования судебного законодательства и устранения недостатков, сказано в отчете. Среди негативных событий также подготовка законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" (в 2022 году) и его последующее инициирование. Решения, принятые Конституционным судом Грузии, вызывают вопросы относительно независимости и беспристрастности суда. В связи с этим следует отметить решение об отмене службы государственного инспектора, отмечено в документе. Создание политически нейтральной прокурорской системы также остается сложной задачей. Ряд расследований выявил существенные недостатки, которые не соответствуют критериям эффективного расследования или нарушают право на справедливое судебное разбирательство. Например, в деле гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" Ники Гварамия был ярко выраженный политический тон, а также следствие по так называемому "делу картографов". Как Грузия выполняет рекомендации ЕС? Итоги визита делегации ПАСЕ в Грузию>>Как отмечено в отчете, в последние годы в Грузии наметилась тенденция ограничения свободы слова, включая незаконное вмешательство в профессиональную деятельность, порчу имущества, нападение, преследование, угрозы, вторжение в частную жизнь, предполагаемую незаконную слежку. "Угрозу ограничения свободы слова усугубляют и поправки, внесенные в Закон Грузии "О вещании", что подтверждается количеством исков, поданных против организаций СМИ и их представителей", – говорится в отчете. В течение отчетного периода право на собрания снова было ограничено. Проводились административные задержание участников собраний в связи с мелким хулиганством и неповиновением законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Эта практика основана на Кодексе об административных правонарушениях, принятом в 1984 году, и не соответствует даже минимальному стандарту совместимости с правами человека и основными свободами. Расследование насильственных действий против представителей ЛГБТК+ и журналистов 5 июля 2021 года не соответствует стандартам эффективного расследования. С другой стороны, суд первой инстанции нарушил принцип индивидуализации наказания, поскольку при определении меры наказания не учитывал факты преступлений, совершенных конкретными лицами в прошлом, и их личность, сказано в документе.На фоне ограничения демократического пространства поправки, внесенные в Уголовный кодекс Грузии 6 сентября 2022 года (так называемый закон о прослушке), позволяющие следственным органам проводить тайные следственные действия на более длительный срок, при расследовании более широкого перечня преступлений, вызывали особое беспокойство. При этом Конституционный суд еще не вынес решения по иску Народного защитника Грузии относительно законодательства о тайном надзоре.Глава СГБ Грузии: прослушивают тех, кого нужно>> Следует подчеркнуть, что государство несет ответственность за охрану культурного наследия, и передача работ по восстановлению монастырского комплекса Гелати Патриархии Грузии не соответствует упорядочиванию существующего законодательства. Говорится в отчете и о проблемах в Пенитенциарной системе Грузии. Как отмечено в отчете Народного защитника, пенитенциарная система ориентирована на то, чтобы заставить заключенных замолчать различными методами. Основной проблемой в этом отношении является неформальное правление. Рекомендация народного защитника относительно разработки стратегии преодоления существующей криминальной субкультуры в пенитенциарных учреждениях до сих пор не реализована. Серьезным вызовом остается порочная практика длительного помещения заключенных закрытых учреждений в комнаты деэскалации и одиночные камеры без законных оснований. Также проблематичным является доступ осужденных к услугам соматической и психиатрической помощи, что в некоторых случаях может быть причиной смерти заключенного. Механизм условно-досрочного освобождения заключенных по-прежнему несовершенен, поскольку местные комиссии по условно-досрочному освобождению часто принимают разные решения по идентичным делам. В системе МВД остается проблемой отсутствие обязательности использования наплечных камер, ведение аудио- и видеозаписей. Помещения полиции, где должен находиться задержанный, до сих пор не полностью охвачены системами видеонаблюдения. Кроме того, количество камер в полицейских участках резко сократилось. Эта тенденция вызывает особую тревогу и является резким шагом назад с точки зрения предотвращения злоупотреблений. В стране начался процесс деинституционализации психиатрических учреждений и крупных интернатных учреждений для детей, что было неоднократной рекомендацией Народного защитника в течение многих лет. Также были утверждены стратегия самостоятельного проживания и деинституционализации лиц с ОВЗ на 2022-2030 годы и план действий на 2023-2025 годы. Однако пациенты психиатрических учреждений, не нуждающиеся в активном лечении, не могут покинуть учреждение из-за дефицита общественных услуг и потому, что им некуда идти. Необходимо увеличить количество тематических сервисов и географический охват, отмечено в документе. В контексте крупных учреждений важное значение имеет дело о школе-интернате в Ниноцминда, которое касается систематических нарушений прав детей в школе-интернате, унизительного, бесчеловечного и пыточного обращения с несовершеннолетними на протяжении многих лет. Детский пансион в Ниноцминда на юге Грузии продолжают покидать воспитанники>>"К сожалению, в следственном процессе есть важные и существенные недостатки. В ряде случаев, расследование уголовного дела, начатого в 2016 году, продолжается до сих пор, и никто не привлечен к ответственности", – говорится в отчете Народного защитника. В контексте гендерного равенства на законодательном уровне осуществлены существенные изменения. В частности, срок действия гендерных квот продлен до 2032 года. Введено в действие правило определения и назначения размера компенсации жертвам насилия в отношении женщин и/или насилия в семье. Негативным явлением является то, что ситуация с убийствами женщин по гендерному признаку (фемицид) годами не улучшается и нет тенденции к снижению случаев. Также серьезной проблемой остается доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, особенно для женщин, проживающих в сельской местности, и женщин с ограниченными возможностями. По-прежнему существуют несоответствия стандартам, установленным Конвенцией Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Бедность, и особенно детская бедность, остается одной из основных проблем страны. По сравнению с 2021 годом количество несовершеннолетних, получающих пособие, в 2022 году увеличилось на 40% и составило 330 148 человек. "Несмотря на нарастающую тенденцию детской бедности, государство до сих пор не выработало действенного механизма ее снижения", – говорится в отчете. Бесплатное питание в школах Тбилиси – оппозиционная партия начинает сбор подписей>>Качество и преемственность инклюзивного образования, информированность школьного персонала и родителей об инклюзивном образовании, трудности трудоустройства и стигматизирующее отношение работодателей по-прежнему являются проблематичными с точки зрения защиты прав лиц с ОВЗ. До сих пор не разработано полноценное юридическое определение бездомного и законодательные рамки, необходимые для реализации права на достойное жилье. Нет единой базы данных бездомных, а в некоторых муниципалитетах – локальных баз данных. Одна из наиболее изолированных и уязвимых групп населения – пожилые люди (36% населения), зарегистрированы в единой базе данных социально незащищенных семей. К сожалению, несмотря на рекомендации Народного защитника, результаты отчета о реализации "Национального плана действий государственной концепции по вопросам старения населения в Грузии на 2017-2018 годы" до сих пор не обсуждены и не приняты во внимание. На сегодняшний день не разработаны правила расселения тех вынужденно перемещенных лиц, которые проживают в аварийных домах. К концу 2022 года в 35 объектах, представляющих повышенную угрозу жизни и здоровью, проживало 716 семей. На неподконтрольных грузинским властям территориях Абхазии и в Цхинвальском регионе (Южная Осетия) продолжаются незаконные задержания и жестокое обращение с гражданами. По официальным данным, в 2022 году на так называемой территории, "граничащей" с Цхинвальским регионом, было задержано 42 человека, с Абхазией – 13 человек. Зафиксировано 69 случаев незаконного разграничения территории (бордеризации). Кроме того, важнейшей проблемой остается вопрос доступности образования на родном (грузинском) языке для лиц, живущих на неконтролируемых территориях. Проблемой остается и то, что представителям национальных меньшинств трудно получить доступ к праву на образование. В течение многих лет Народный защитник Грузии призывает государство создать документ для единой политики в вопросе борьбы с дискриминацией и достижения равенства. Однако в утвержденной парламентом Грузии национальной стратегии защиты прав человека на 2022-2030 годы ЛГБТ+ лица вообще не упоминаются. Система первичной медико-санитарной помощи сталкивается с нехваткой медицинских сестер, старой инфраструктурой, слабыми связями между сельскими врачами и другими специалистами, сложной и фрагментарной системой финансирования учреждений первичной медико-санитарной помощи. Приветствуется, что в результате деятельности Аппарата народного защитника со 2 мая 2022 года в горных муниципальных больницах страны стартовала "Государственная программа диализа и трансплантации почки", бенефициары обеспечены соответствующими услугами. В целях устранения нарушений прав, выявленных за отчетный период, аппарат Народного защитника направил в государственные органы 74 рекомендации/предложения, подготовил 24 специальных доклада и 3 альтернативных доклада для подачи в международные органы, 21 конституционный иск, 20 доводов в рамках функции Amicus Curiae ("друг суда"), один довод "друга суда" для Европейского суда по правам человека и пять сообщений для Комитета Министров Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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