https://sputnik-georgia.ru/20230404/profilnyy-komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-popravki-v-zakon-o-migratsii-276430430.html

Профильный комитет парламента Грузии поддержал поправки в закон о миграции

Профильный комитет парламента Грузии поддержал поправки в закон о миграции

Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии 04.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-04T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Комитет по вопросам здравоохранения и социальным вопросам поддержал в первом чтении поправки о регулировании трудовой миграции. Проект поправок, который касается как вопросов трудовой миграции в Грузию, так и вопросов трудоустройства мигрантов за рубежом, поступил в парламент Грузии в начале февраля. Как заявила замминистра здравоохранения Тамила Баркалая, с принятием новых правил будут усовершенствованы правовые нормы и будет обеспечено эффективное развитие трудовой эмиграции и иммиграции. По ее словам, кроме всего прочего, закон приближает законодательство к европейским стандартам в вопросе обязательного сертифицирования компаний-посредников, информация о котором будет доступна. Как отметила замминистра, закон улучшит механизмы управления миграцией, что является одним из требований европейских партнеров, и даст возможность гражданам получения информации о трудоустройстве за границей. Согласно проекту, у правительства будет возможность ограничивать привлечение иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы не требующие квалификации и в том случае, если предложение на местном рынке труда превышает спрос. Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям >>Также правительство получит право поощрить привлечение иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос. Кроме того, вводится обязательная регистрация и сертификация компаний-посредников для трудоустройства за границей. А вот осуществление деятельности компанией в качестве посредника для трудоустройства за границей без специальной регистрации или сертификации будет караться штрафом в размере 3 тысяч лари, повторное нарушение обойдется в 3,5 тысячи лари, нарушение в третий раз – 4 тысячи лари, а каждое последующее нарушение – 12 тысяч лари. Кроме того, все компании-посредники будут подотчетны Минтруда Грузии и в случае не представления отчета будут караться штрафом в размере одной тысячи лари. Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране >>Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии. Отсутствие такой регистрации будет караться штрафом в размере одной тысячи лари. Штрафы, в зависимости от рода деятельности, в размере от 1 до 7 тысяч лари предусмотрены и за препятствование работы инспекции труда в осуществлении надзора за состоянием трудовой миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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