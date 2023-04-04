https://sputnik-georgia.ru/20230404/profilnyy-komitet-parlamenta-gruzii-podderzhal-popravki-v-zakon-o-migratsii-276430430.html
Профильный комитет парламента Грузии поддержал поправки в закон о миграции
Профильный комитет парламента Грузии поддержал поправки в закон о миграции
Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии 04.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-04T23:23+0400
2023-04-04T23:23+0400
2023-04-04T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Комитет по вопросам здравоохранения и социальным вопросам поддержал в первом чтении поправки о регулировании трудовой миграции. Проект поправок, который касается как вопросов трудовой миграции в Грузию, так и вопросов трудоустройства мигрантов за рубежом, поступил в парламент Грузии в начале февраля. Как заявила замминистра здравоохранения Тамила Баркалая, с принятием новых правил будут усовершенствованы правовые нормы и будет обеспечено эффективное развитие трудовой эмиграции и иммиграции. По ее словам, кроме всего прочего, закон приближает законодательство к европейским стандартам в вопросе обязательного сертифицирования компаний-посредников, информация о котором будет доступна. Как отметила замминистра, закон улучшит механизмы управления миграцией, что является одним из требований европейских партнеров, и даст возможность гражданам получения информации о трудоустройстве за границей. Согласно проекту, у правительства будет возможность ограничивать привлечение иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы не требующие квалификации и в том случае, если предложение на местном рынке труда превышает спрос. Профсоюзы Грузии призывают помочь бастующим в Германии грузинским водителям >>Также правительство получит право поощрить привлечение иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос. Кроме того, вводится обязательная регистрация и сертификация компаний-посредников для трудоустройства за границей. А вот осуществление деятельности компанией в качестве посредника для трудоустройства за границей без специальной регистрации или сертификации будет караться штрафом в размере 3 тысяч лари, повторное нарушение обойдется в 3,5 тысячи лари, нарушение в третий раз – 4 тысячи лари, а каждое последующее нарушение – 12 тысяч лари. Кроме того, все компании-посредники будут подотчетны Минтруда Грузии и в случае не представления отчета будут караться штрафом в размере одной тысячи лари. Председатель "Грузинской мечты" назвал условия для снижения миграции в стране >>Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии. Отсутствие такой регистрации будет караться штрафом в размере одной тысячи лари. Штрафы, в зависимости от рода деятельности, в размере от 1 до 7 тысяч лари предусмотрены и за препятствование работы инспекции труда в осуществлении надзора за состоянием трудовой миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, миграция, миграционная политика
грузия, новости, общество, миграция, миграционная политика
Профильный комитет парламента Грузии поддержал поправки в закон о миграции
Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Комитет по вопросам здравоохранения и социальным вопросам поддержал в первом чтении поправки о регулировании трудовой миграции.
Проект поправок, который касается как вопросов трудовой миграции в Грузию, так и вопросов трудоустройства мигрантов за рубежом, поступил в парламент Грузии в начале февраля.
Как заявила замминистра здравоохранения Тамила Баркалая, с принятием новых правил будут усовершенствованы правовые нормы и будет обеспечено эффективное развитие трудовой эмиграции и иммиграции.
"Целью изменений, с одной стороны, является предложить нашим гражданам возможность легального трудоустройства и, соответственно, поощрить легализацию трудовой миграции, а с другой стороны – поощрить усиление квалификации местных рабочих рук и трудоустроить их на местном рынке", – сказала Баркалая.
По ее словам, кроме всего прочего, закон приближает законодательство к европейским стандартам в вопросе обязательного сертифицирования компаний-посредников, информация о котором будет доступна.
Как отметила замминистра, закон улучшит механизмы управления миграцией, что является одним из требований европейских партнеров, и даст возможность гражданам получения информации о трудоустройстве за границей.
Согласно проекту, у правительства будет возможность ограничивать привлечение иностранных специалистов конкретных специальностей и профессий исходя из состояния рынка труда, а также на работы не требующие квалификации и в том случае, если предложение на местном рынке труда превышает спрос.
Также правительство получит право поощрить привлечение иностранцев в тех сферах, где предложение на местном рынке труда не удовлетворяет спрос.
Кроме того, вводится обязательная регистрация и сертификация компаний-посредников для трудоустройства за границей. А вот осуществление деятельности компанией в качестве посредника для трудоустройства за границей без специальной регистрации или сертификации будет караться штрафом в размере 3 тысяч лари, повторное нарушение обойдется в 3,5 тысячи лари, нарушение в третий раз – 4 тысячи лари, а каждое последующее нарушение – 12 тысяч лари.
Кроме того, все компании-посредники будут подотчетны Минтруда Грузии и в случае не представления отчета будут караться штрафом в размере одной тысячи лари.
Поправки предполагают введение обязательной регистрации для трудовых мигрантов в Грузии. Отсутствие такой регистрации будет караться штрафом в размере одной тысячи лари.
Штрафы, в зависимости от рода деятельности, в размере от 1 до 7 тысяч лари предусмотрены и за препятствование работы инспекции труда в осуществлении надзора за состоянием трудовой миграции.