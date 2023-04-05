https://sputnik-georgia.ru/20230405/zachem-prezident-gruzii-provodit-vstrechi-s-oppozitsionerami-276461666.html

Зачем президент Грузии проводит встречи с оппозиционерами?

Зачем президент Грузии проводит встречи с оппозиционерами?

Сегодня отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой", благодаря поддержке которой она стала президентом, более чем натянутые 05.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-05T18:38+0400

2023-04-05T18:38+0400

2023-04-05T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит индивидуальные встречи с политиками с тем, чтобы добиться деполяризации, которая является одним из условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявила лидер оппозиционной партии "За справедливость" Эка Беселия в эфире телеканала PalitraNews. Ранее администрация президента дала опровержение распространившейся информации о том, что Зурабишвили намерена основать новое движение и привлечь для этого женщин-депутатов из оппозиции. Согласно заявлению администрации, запланированная на 9 апреля встреча с представительницами различных профессий является аполитичной. Зурабишвили и раньше пыталась добиться "национального согласия" в обществе, начав с декабря 2021 года проводить встречи с политиками, но результатов это не дало. Летом 2022 года Грузия, в отличие от Украины и Молдовы, получила отказ от Евросоюза в предоставлении статуса кандидата. Чтобы получить статус до конца 2023 года нужно выполнить 12 рекомендаций, в том числе преодолеть деполяризацию. Президент Грузии опровергла слухи о создании женского движения>>"Президент хочет предпринять шаги в направлении первого пункта из 12 – завершение поляризации, и объединить в качестве участников процесса всех политических лидеров или представителей общественных движений и различных групп с совершенно разным вкусом и видением", - заявила Беселия. Беселия отметила, что на днях встречалась с Зурабишвили, которая была убедительна в своем намерении сделать для получения Грузией статуса кандидата в ЕС больше, чем остальные представители власти. Беселия, которая в феврале 2019 года со скандалом покинула правящую "Грузинскую мечту", назвала последнее выступление президента в парламенте блестящим. Иного мнения лидеры правящей партии, которые стали главным объектом критики президента. Председатель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сказал, что выступление Зурабишвил дало старт новой волне поляризации. Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Европейский совет в июне 2022 года решил признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий. Среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и т. д Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Кобахидзе: президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны">>О том, что отношения начали портиться, стало известно спустя три года президентства Зурабишвили. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.Сегодня президент уже резко критикует "Грузинскую мечту". Она даже открыто поддержала участников масштабной акции против принятия закона об "иноагентах". По мнению лидера "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, президент делает заявления под влиянием "глобальной партии войны". В условиях парламентской республики полномочия президента крайне ограничены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, европа, саломе зурабишвили , эка беселия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия, евросоюз