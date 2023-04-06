https://sputnik-georgia.ru/20230406/neobkhodimo-bolshe-yasnosti--deputat-o-reshenii-gosdepa-ssha-po-sudyam-276501621.html

"Необходимо больше ясности" – депутат о решении Госдепа США по судьям

"Необходимо больше ясности" – депутат о решении Госдепа США по судьям

США обосновали введение санкций против грузинских судей злоупотреблением полномочий и коррупцией 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T18:19+0400

2023-04-06T18:19+0400

2023-04-06T18:19+0400

санкции сша против судей грузии

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сша

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Решение Государственного департамента США о введении санкций против грузинских судей негативно сказывается на репутации судебной системы страны и требует большей ясности, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили. США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По словам Блинкена, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. "Непонятно и неприемлемо" - глава МИД Грузии о решении Госдепа США по судьям>>Если мы имеем дело с преступлением, то для этого необходима соответствующая правовая процедура, заявил Оханашвили. "Когда мы говорим о санкциях против представителей одной из ветвей власти, это беспрецедентный случай. До 2012 года, когда, согласно решениям Страсбургского суда, судебная система находилась в наихудшем состоянии, пульс не прощупывался, тогда против судебной системы не предпринималось таких серьезных действий", – заявил Оханашвили.По словам депутата, существуют разные механизмы и форматы коммуникации, поэтому в первую очередь необходима коммуникация со страной-партнером. "Этим фактически предъявляют обвинения отдельным судьям, находящимся в системе, что негативно сказывается на репутации судебной системы. Поэтому во все это должна быть внесена ясность", – подчеркнул Оханашвили. "Полная дискредитация" – попавший под санкции США бывший судья ответил на обвинения>>Для общественности должно быть ясно и прозрачно, кто предоставил информацию и на основании какой информации было принято конкретное решение, отметил он. "Это очень серьезная несправедливость, когда человек что-то не совершал и ему предъявляют обвинения. Поэтому нас всех интересует с чем мы имеем дело… Наша задача, чтобы все было публичным, ясным, чтобы не оставалось пространства для спекуляций", – подчеркнул Оханашвили. Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по словам посла США Келли Дегнан, решение было основано на достоверной информации, что эти судьи злоупотребляли публичной должностью, участием в коррупционных сделках, предложением другим судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников, и осуществляли манипуляции с назначением судей с целью получения личной выгоды. В посольстве отмечают, что собранная информация о судьях достаточна для стандартов американского законодательства для введения визовых санкций, а расследование коррупции в Грузии является полномочием грузинских правоохранительных органов. Между тем, по словам лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, за решением США стоят коррупционные процессы. А в письме главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили к госсекретарю Энтони Блинкену говорится, что госдеп США объявил о введении санкций против грузинских судей без аргументированных разъяснений причин, что непонятно и неприемлемо. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы>>Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского аппеляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он, также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, политика, грузия, новости, анри оханашвили, сша