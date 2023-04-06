https://sputnik-georgia.ru/20230406/polnaya-diskreditatsiya---popavshiy-pod-sanktsii-ssha-byvshiy-sudya-otvetil-na-obvineniya-276489403.html

"Полная дискредитация" – попавший под санкции США бывший судья ответил на обвинения

"Полная дискредитация" – попавший под санкции США бывший судья ответил на обвинения

Валериан Церцвадзе покинул пост председателя Тбилисского апелляционного суда в 2017 году 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T14:34+0400

2023-04-06T14:34+0400

2023-04-06T14:39+0400

грузия

новости

санкции сша против судей грузии

сша

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Решение о введении визовых санкций для грузинских судей со стороны США было принято на основе абсолютно ложной и необоснованной информации, заявил бывший председатель Тбилисского апелляционного суда Валериан Церцвадзе. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции в отношении сразу четырех членов Высшего совета юстиции Грузии: Левана Мурусидзе, Михаила Чинчаладзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Грузинских судей обвинили в "значительной коррупции". Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы>>Как написал Церцвадзе на своей странице в соцсети, он категорически не согласен с озвученными обвинениями. "Хочу отметить, что уже шесть лет, как я не нахожусь на судебной или какой-либо другой государственной должности, поэтому упоминание меня как бессрочного судьи – это явно умышленное искажение фактов. Это прямо указывает на то, что решение было принято на основе абсолютно ложной и необоснованной информации", – пишет Церцвадзе. Не существует ни единого факта и доказательства, которые подтвердили бы озвученные обвинения, отметил он. "Считаю, что заявления, сделанные без каких-либо доказательств и с нарушением презумпции невиновности, носят политическое содержание. Очень жаль, но думаю, что указанное ставит целью добиться влияния на суд и его полную дискредитацию", – пишет Церцвадзе.Попавший под санкции судья: США пытаются подчинить себе суд >>Что касается причин обвинения судей в коррупции, то, по словам посла США Келли Дегнан, решение было основано на достоверной информации, что эти судьи злоупотребляли публичной должностью, участием в коррупционных сделках, предложением другим судьям незаконной выгоды или давлением, чтобы получить решения в пользу их политических союзников, и осуществляли манипуляции с назначением судей с целью получения личной выгоды.В посольстве отмечают, что собранная информация о судьях достаточна для стандартов американского законодательства для введения визовых санкций, а расследование коррупции в Грузии является полномочием грузинских правоохранительных органов.Между тем, по словам лидера правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, за решением США стоят коррупционные процессы.Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Список может расшириться – реакция оппозиции Грузии на введение санкций США против судей>>Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. А вот имя Ираклия Шенгелия связывают с фактом непотизма. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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