https://sputnik-georgia.ru/20230410/viza-ne-glavnoe--gruzinskiy-sudya-khochet-vosstanovit-svoyu-reputatsiyu-cherez-sud-ssha-276590892.html

"Виза не главное" – грузинский судья хочет восстановить свою репутацию через суд США

"Виза не главное" – грузинский судья хочет восстановить свою репутацию через суд США

Ираклий Шенгелия в списке судей, против которых власти США ввели визовые ограничения 10.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-10T12:10+0400

2023-04-10T12:10+0400

2023-04-10T12:31+0400

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Судья Ираклий Шенгелия намерен защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию в американском суде и оспорить обвинения в его причастности к коррупции. США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". "Я хотел бы проинформировать общественность о том, что я предпринимаю активные действия, чтобы обратиться в соответствующий судебный орган США и оспорить беспрецедентное, абсолютно необоснованное решение о наложении на меня санкций по серьезному обвинению об участии в коррупции, направленному против моего достоинства и репутации", – написал Шенгелия на своей странице в соцсети. В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей>>Судья не намерен смиряться с ярлыком "коррумпированный". "Для меня главное не виза США, возможно, я никогда больше туда не поеду. Главное – защита достоинства и деловой репутации, которые есть у меня в результате добросовестного и квалифицированного выполнения своих обязанностей на протяжении всей моей жизни", – отметил судья. Как отметил Шенгелия, поскольку адресатом является суд США, иск будет подан в определенное время, после того как он решит организационные вопросы, необходимые для его подачи. "Я уверен, что правда не потеряется, и я полностью восстановлю мои нарушенные права", – подчеркнул Шенгелия. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей >>В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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санкции сша против судей грузии, грузия, политика, новости, сша