https://sputnik-georgia.ru/20230409/v-gruzinskoy-mechte-zhdut-otvetov-ot-ssha-v-svyazi-s-sanktsiyami-protiv-sudey-276569801.html

В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей

В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей

В принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол, заявил лидер правящей партии 09.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-09T10:52+0400

2023-04-09T10:52+0400

2023-04-09T10:52+0400

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санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" собирается довести вопрос введения санкций против судей до конца и выяснить, что послужило основой для такого решения Госдепартамента США, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Как отметил Кобахидзе, в принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол. "Теперь то, что Блинкен не виновен, это ведь ясно? Блинкен, конечно, не может вникать в происходящие в Грузии процессы, у него гораздо больше дел. Блинкен не тот человек, которому мы должны задать вопросы. Наверное, надо спросить у посла, который здесь, надо спросить в посольстве", – сказал Кобахидзе. Как отметил Кобахидзе, процессы, связанные с вмешательством в судебную власть Грузии, начались еще до этого инцидента, с дела судьи Лаши Чхиквадзе, которого, по словам самого судьи, вызвали в посольство США "доложить о конкретном деле".Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей >>"Конституция Грузии запрещает это любому. Если бы я вызвал судью и сказал ему, почему он принял то или иное решение, это прямое нарушение Конституции, а как это может сделать иностранец? Это ведь означает элементарное неуважение к Конституции нашей страны, суверенитету, государственным институтам, независимости суда?! Это не маленькая ошибка, а самый тяжелый поступок", – сказал Кобахидзе. Судья Лаша Чхиквадзе в июне 2022 году заявил, что после оглашения приговора по делу гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия, он встретился с представителем посольства США, что в посольстве интересовались, почему в отношении Гварамия был вынесен обвинительный приговор. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. В посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, госдеп сша, санкции сша против судей грузии