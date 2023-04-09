https://sputnik-georgia.ru/20230409/v-gruzinskoy-mechte-zhdut-otvetov-ot-ssha-v-svyazi-s-sanktsiyami-protiv-sudey-276569801.html
В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей
В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей
В принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол, заявил лидер правящей партии 09.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-09T10:52+0400
2023-04-09T10:52+0400
2023-04-09T10:52+0400
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санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" собирается довести вопрос введения санкций против судей до конца и выяснить, что послужило основой для такого решения Госдепартамента США, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Как отметил Кобахидзе, в принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол. "Теперь то, что Блинкен не виновен, это ведь ясно? Блинкен, конечно, не может вникать в происходящие в Грузии процессы, у него гораздо больше дел. Блинкен не тот человек, которому мы должны задать вопросы. Наверное, надо спросить у посла, который здесь, надо спросить в посольстве", – сказал Кобахидзе. Как отметил Кобахидзе, процессы, связанные с вмешательством в судебную власть Грузии, начались еще до этого инцидента, с дела судьи Лаши Чхиквадзе, которого, по словам самого судьи, вызвали в посольство США "доложить о конкретном деле".Без доказательств неприемлемо — "Грузинская мечта" о санкциях США в отношении судей >>"Конституция Грузии запрещает это любому. Если бы я вызвал судью и сказал ему, почему он принял то или иное решение, это прямое нарушение Конституции, а как это может сделать иностранец? Это ведь означает элементарное неуважение к Конституции нашей страны, суверенитету, государственным институтам, независимости суда?! Это не маленькая ошибка, а самый тяжелый поступок", – сказал Кобахидзе. Судья Лаша Чхиквадзе в июне 2022 году заявил, что после оглашения приговора по делу гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия, он встретился с представителем посольства США, что в посольстве интересовались, почему в отношении Гварамия был вынесен обвинительный приговор. Санкции или ограничения – посол США уточнила решение по грузинским судьям >>Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. В посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, госдеп сша, санкции сша против судей грузии
В "Грузинской мечте" ждут ответов от США в связи с санкциями против судей
В принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" собирается довести вопрос введения санкций против судей до конца и выяснить, что послужило основой для такого решения Госдепартамента США, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
США ввели 5 апреля визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
"Дело касается репутации суда, одной из независимых ветвей власти, государственных интересов Грузии, суверенитета Грузии, исходя из этого мы не можем все это бросить. Мы должны получить ответ, на чем основано это решение. Если они допустили ошибку, так ведь и ошибку нужно признать? Мы продолжим задавать вопросы о том, на чем все это основывалось", – сказал Кобахидзе в эфире Первого канала.
Как отметил Кобахидзе, в принятии решения виноват не госсекретарь США Энтони Блинкен, а посольство США в Грузии и лично посол.
"Теперь то, что Блинкен не виновен, это ведь ясно? Блинкен, конечно, не может вникать в происходящие в Грузии процессы, у него гораздо больше дел. Блинкен не тот человек, которому мы должны задать вопросы. Наверное, надо спросить у посла, который здесь, надо спросить в посольстве", – сказал Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, процессы, связанные с вмешательством в судебную власть Грузии, начались еще до этого инцидента, с дела судьи Лаши Чхиквадзе, которого, по словам самого судьи, вызвали в посольство США "доложить о конкретном деле".
"Конституция Грузии запрещает это любому. Если бы я вызвал судью и сказал ему, почему он принял то или иное решение, это прямое нарушение Конституции, а как это может сделать иностранец? Это ведь означает элементарное неуважение к Конституции нашей страны, суверенитету, государственным институтам, независимости суда?! Это не маленькая ошибка, а самый тяжелый поступок", – сказал Кобахидзе.
Судья Лаша Чхиквадзе в июне 2022 году заявил, что после оглашения приговора по делу гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия, он встретился с представителем посольства США, что в посольстве интересовались, почему в отношении Гварамия был вынесен обвинительный приговор.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
В посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия.
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