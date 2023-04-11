https://sputnik-georgia.ru/20230411/missiya-nevypolnima-ili-kak-lider-natsdvizheniya-razrushil-plany-oppozitsii-276629967.html

Миссия невыполнима, или Как лидер "Нацдвижения" разрушил планы оппозиции

Миссия невыполнима, или Как лидер "Нацдвижения" разрушил планы оппозиции

Парламентская оппозиция обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередное заседание законодательного органа, а затем отозвала свою просьбу 11.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-11T14:44+0400

2023-04-11T14:44+0400

2023-04-11T14:52+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

грузинская мечта

sputnik

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249369864_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_909073df1589b27e612e9f6c1ce7bbeb.jpg

ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Представители оппозиции изменили, точнее им пришлось изменить позицию в связи с созывом внеочередного заседания парламента Грузии, на котором должно было состояться голосование по вопросу создания временной следственной комиссии для расследования коррупции в судебной системе.Среди вопросов, которые должна изучить следственная комиссия, – существование влиятельных групп в судебной системе, предположительные факты незаконного воздействия, коррупции и непотизма.Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию>>Еще в понедельник утром 46 депутатов обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание 11 апреля. Однако неожиданно к концу дня оппозиционеры вновь обратились к Зурабашвили, но уже с просьбой не созывать внеочередное заседание во вторник. "Хотим, чтобы голосование состоялось тогда, когда оппозиция будет полностью представлена в парламенте. Еще раз приносим свои извинения президенту, так как создалась эта неопределенная, незапланированная ситуация", – заявила независимый депутат Тамар Кордзая на брифинге. Дело в том, что, как выяснилось в последний момент, двое депутатов от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Анна Цитлидзе уехали в Польшу. В результате у оппозиции просто не хватило бы голосов для создания временной следственной комиссии. "Данный вопрос зарегистрирован, вопрос нуждается только в голосовании, и мы можем проголосовать за создание комиссии на будущей неделе на очередном заседании", – заявила член политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе. Критика и оправдание Поступок бывших соратников резко раскритиковала депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, она заявила, что "это крайняя политическая безответственность". "Это чрезвычайно важный вопрос для нашей страны, и в этом процессе каждый голос имеет решающее значение. Такое безответственное отношение к собственному голосу и мандату вызывает у общества ощущение, что оппозиционным политикам нельзя доверять, и такое поведение наносит ущерб оппозиции в целом", – заявила Самадашвили. Сами адресаты ответили на критику в социальной сети. На своей странице Хабеишвили написал, что его официальный визит в Польшу был организован и запланирован еще десять дней назад. По словам политика, 12 апреля осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили должны вручить одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу, именно поэтому он и отправился за гранцу.Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания>>"Я сожалею из-за надуманной истерики, которая абсолютно беспочвенна. Мы находимся в Польше в неоплачиваемой официальной командировке и, соответственно, это запросто могли увидеть те люди, которые работали над конкретным вопросом", – написал Хабеишвили. В свою очередь Цитлидзе признала существование проблемы с коммуникацией со своими оппозиционными коллегами. "Я дала согласие на создание следственной комиссии, но о дате мы действительно не были информированы. Думаю, что это проблема коммуникации, друзья. Поэтому инициаторам следовало бы проявить большую организованность, и не обвинять других", – написала Цитлидзе на своей странице в соцсети. Миссия невыполнима Вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский считает, что цель радикальной оппозиции – создание истерического фона и вовлечение президента Грузии в круговорот этих истерических заявлений. "Они направлены на то, чтобы страну трясло. Требование внеочередного заседания служило этой цели – создание истерического фона. В целом этот союз, который мы называем радикальной оппозицией, эклектичный и, думаю, что мы оцениваем их достаточно мягко, поскольку это команда с экстремистским содержанием и пафосом", – заявил Вольский. "Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей>>Депутат считает, что оппозиция не смогла договорится из-за определенных обстоятельств. "Думаю, что их задача невыполнима, поскольку общество больше не обмануть. Интеллектуальный уровень в Грузии намного выше, чем в некоторых политических партиях", – подчеркнул он. Для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. На данный момент в законодательном органе страны 56 оппозиционных депутатов. Скандал с судьями Представители оппозиции подняли тему создания в парламенте временной следственной комиссии после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Грузия требует доказательств от США - вице-премьер об обвинении судей в коррупции>>В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, sputnik, единое нацдвижение