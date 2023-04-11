https://sputnik-georgia.ru/20230411/missiya-nevypolnima-ili-kak-lider-natsdvizheniya-razrushil-plany-oppozitsii-276629967.html
Миссия невыполнима, или Как лидер "Нацдвижения" разрушил планы оппозиции
Миссия невыполнима, или Как лидер "Нацдвижения" разрушил планы оппозиции
Парламентская оппозиция обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередное заседание законодательного органа, а затем отозвала свою просьбу 11.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-11T14:44+0400
2023-04-11T14:44+0400
2023-04-11T14:52+0400
политика
грузия
новости
леван хабеишвили
грузинская мечта
sputnik
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249369864_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_909073df1589b27e612e9f6c1ce7bbeb.jpg
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Представители оппозиции изменили, точнее им пришлось изменить позицию в связи с созывом внеочередного заседания парламента Грузии, на котором должно было состояться голосование по вопросу создания временной следственной комиссии для расследования коррупции в судебной системе.Среди вопросов, которые должна изучить следственная комиссия, – существование влиятельных групп в судебной системе, предположительные факты незаконного воздействия, коррупции и непотизма.Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию>>Еще в понедельник утром 46 депутатов обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание 11 апреля. Однако неожиданно к концу дня оппозиционеры вновь обратились к Зурабашвили, но уже с просьбой не созывать внеочередное заседание во вторник. "Хотим, чтобы голосование состоялось тогда, когда оппозиция будет полностью представлена в парламенте. Еще раз приносим свои извинения президенту, так как создалась эта неопределенная, незапланированная ситуация", – заявила независимый депутат Тамар Кордзая на брифинге. Дело в том, что, как выяснилось в последний момент, двое депутатов от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Анна Цитлидзе уехали в Польшу. В результате у оппозиции просто не хватило бы голосов для создания временной следственной комиссии. "Данный вопрос зарегистрирован, вопрос нуждается только в голосовании, и мы можем проголосовать за создание комиссии на будущей неделе на очередном заседании", – заявила член политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе. Критика и оправдание Поступок бывших соратников резко раскритиковала депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, она заявила, что "это крайняя политическая безответственность". "Это чрезвычайно важный вопрос для нашей страны, и в этом процессе каждый голос имеет решающее значение. Такое безответственное отношение к собственному голосу и мандату вызывает у общества ощущение, что оппозиционным политикам нельзя доверять, и такое поведение наносит ущерб оппозиции в целом", – заявила Самадашвили. Сами адресаты ответили на критику в социальной сети. На своей странице Хабеишвили написал, что его официальный визит в Польшу был организован и запланирован еще десять дней назад. По словам политика, 12 апреля осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили должны вручить одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу, именно поэтому он и отправился за гранцу.Оппозиционер или самозванец – заявление лидера "Нацдвижения" оказалось в центре внимания>>"Я сожалею из-за надуманной истерики, которая абсолютно беспочвенна. Мы находимся в Польше в неоплачиваемой официальной командировке и, соответственно, это запросто могли увидеть те люди, которые работали над конкретным вопросом", – написал Хабеишвили. В свою очередь Цитлидзе признала существование проблемы с коммуникацией со своими оппозиционными коллегами. "Я дала согласие на создание следственной комиссии, но о дате мы действительно не были информированы. Думаю, что это проблема коммуникации, друзья. Поэтому инициаторам следовало бы проявить большую организованность, и не обвинять других", – написала Цитлидзе на своей странице в соцсети. Миссия невыполнима Вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский считает, что цель радикальной оппозиции – создание истерического фона и вовлечение президента Грузии в круговорот этих истерических заявлений. "Они направлены на то, чтобы страну трясло. Требование внеочередного заседания служило этой цели – создание истерического фона. В целом этот союз, который мы называем радикальной оппозицией, эклектичный и, думаю, что мы оцениваем их достаточно мягко, поскольку это команда с экстремистским содержанием и пафосом", – заявил Вольский. "Это было сюрпризом" – премьер Грузии о санкциях США против судей>>Депутат считает, что оппозиция не смогла договорится из-за определенных обстоятельств. "Думаю, что их задача невыполнима, поскольку общество больше не обмануть. Интеллектуальный уровень в Грузии намного выше, чем в некоторых политических партиях", – подчеркнул он. Для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. На данный момент в законодательном органе страны 56 оппозиционных депутатов. Скандал с судьями Представители оппозиции подняли тему создания в парламенте временной следственной комиссии после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Грузия требует доказательств от США - вице-премьер об обвинении судей в коррупции>>В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/05/249369864_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_dd3d070e11e79ffbe19548ca9417e37b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, sputnik, единое нацдвижение
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, грузинская мечта, sputnik, единое нацдвижение
Миссия невыполнима, или Как лидер "Нацдвижения" разрушил планы оппозиции
14:44 11.04.2023 (обновлено: 14:52 11.04.2023)
Парламентская оппозиция обратилась к президенту с просьбой назначить внеочередное заседание законодательного органа, а затем отозвала свою просьбу
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Представители оппозиции изменили, точнее им пришлось изменить позицию в связи с созывом внеочередного заседания парламента Грузии, на котором должно было состояться голосование по вопросу создания временной следственной комиссии для расследования коррупции в судебной системе.
Среди вопросов, которые должна изучить следственная комиссия, – существование влиятельных групп в судебной системе, предположительные факты незаконного воздействия, коррупции и непотизма.
Еще в понедельник утром 46 депутатов обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание 11 апреля. Однако неожиданно к концу дня оппозиционеры вновь обратились к Зурабашвили, но уже с просьбой не созывать внеочередное заседание во вторник.
"Хотим, чтобы голосование состоялось тогда, когда оппозиция будет полностью представлена в парламенте. Еще раз приносим свои извинения президенту, так как создалась эта неопределенная, незапланированная ситуация", – заявила независимый депутат Тамар Кордзая на брифинге.
Дело в том, что, как выяснилось в последний момент, двое депутатов от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Анна Цитлидзе уехали в Польшу. В результате у оппозиции просто не хватило бы голосов для создания временной следственной комиссии.
"Данный вопрос зарегистрирован, вопрос нуждается только в голосовании, и мы можем проголосовать за создание комиссии на будущей неделе на очередном заседании", – заявила член политической группы "Группа реформ" Хатуна Самнидзе.
Критика и оправдание
Поступок бывших соратников резко раскритиковала депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили, она заявила, что "это крайняя политическая безответственность".
"Это чрезвычайно важный вопрос для нашей страны, и в этом процессе каждый голос имеет решающее значение. Такое безответственное отношение к собственному голосу и мандату вызывает у общества ощущение, что оппозиционным политикам нельзя доверять, и такое поведение наносит ущерб оппозиции в целом", – заявила Самадашвили.
Сами адресаты ответили на критику в социальной сети. На своей странице Хабеишвили написал, что его официальный визит в Польшу был организован и запланирован еще десять дней назад. По словам политика, 12 апреля осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили должны вручить одну из высших наград Польши – премию "Прометея" за вклад в борьбу за свободу, именно поэтому он и отправился за гранцу.
"Я сожалею из-за надуманной истерики, которая абсолютно беспочвенна. Мы находимся в Польше в неоплачиваемой официальной командировке и, соответственно, это запросто могли увидеть те люди, которые работали над конкретным вопросом", – написал Хабеишвили.
В свою очередь Цитлидзе признала существование проблемы с коммуникацией со своими оппозиционными коллегами.
"Я дала согласие на создание следственной комиссии, но о дате мы действительно не были информированы. Думаю, что это проблема коммуникации, друзья. Поэтому инициаторам следовало бы проявить большую организованность, и не обвинять других", – написала Цитлидзе на своей странице в соцсети.
Миссия невыполнима
Вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский считает, что цель радикальной оппозиции – создание истерического фона и вовлечение президента Грузии в круговорот этих истерических заявлений.
"Они направлены на то, чтобы страну трясло. Требование внеочередного заседания служило этой цели – создание истерического фона. В целом этот союз, который мы называем радикальной оппозицией, эклектичный и, думаю, что мы оцениваем их достаточно мягко, поскольку это команда с экстремистским содержанием и пафосом", – заявил Вольский.
Депутат считает, что оппозиция не смогла договорится из-за определенных обстоятельств.
"Думаю, что их задача невыполнима, поскольку общество больше не обмануть. Интеллектуальный уровень в Грузии намного выше, чем в некоторых политических партиях", – подчеркнул он.
Для создания временной следственной комиссии необходима поддержка 50 депутатов. На данный момент в законодательном органе страны 56 оппозиционных депутатов.
Скандал с судьями
Представители оппозиции подняли тему создания в парламенте временной следственной комиссии после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь, "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.