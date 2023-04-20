https://sputnik-georgia.ru/20230420/zayavlenie-posla-ssha-subektivno--lider-gruzinskoy-mechty-276927212.html

Заявление посла США субъективно – лидер "Грузинской мечты"

Заявление посла США субъективно – лидер "Грузинской мечты"

Для расследования правоохранительными органами или парламентской следственной комиссии, необходимы факты, заявил депутат 20.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-20T23:47+0400

2023-04-20T23:47+0400

2023-04-20T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о вероятной коррупции в судебной системе стоит рассматривать как субъективный подход к вопросу, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.По его словам, решение большинства не поддержать создание следственной комиссии по вопросу расследования вероятной коррупции в судебной системе правильное, так как не существует фактов, а информация, предоставленная Госдепу США, основывается на открытых источниках. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>Между тем депутаты правящей партии в знак солидарности с судьями дважды провалили вынесение вопроса на голосование, не пройдя регистрацию для его начала. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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