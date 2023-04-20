https://sputnik-georgia.ru/20230420/zayavlenie-posla-ssha-subektivno--lider-gruzinskoy-mechty-276927212.html
Заявление посла США субъективно – лидер "Грузинской мечты"
Заявление посла США субъективно – лидер "Грузинской мечты"
Для расследования правоохранительными органами или парламентской следственной комиссии, необходимы факты, заявил депутат 20.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-20T23:47+0400
2023-04-20T23:47+0400
2023-04-20T23:47+0400
грузия
новости
политика
келли дегнан
грузинская мечта
госдепартамент сша
сша
георгий вольский
санкции сша против судей грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_a2a4099b604f6f33acad4f4e62f9058a.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о вероятной коррупции в судебной системе стоит рассматривать как субъективный подход к вопросу, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.По его словам, решение большинства не поддержать создание следственной комиссии по вопросу расследования вероятной коррупции в судебной системе правильное, так как не существует фактов, а информация, предоставленная Госдепу США, основывается на открытых источниках. С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию". Дело принципа: депутаты парламента Грузии не могут голосовать третий день >>Между тем депутаты правящей партии в знак солидарности с судьями дважды провалили вынесение вопроса на голосование, не пройдя регистрацию для его начала. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Инициатором санкций против судей в Грузии оказалась посол США – депутат о заявлении Дегнан >>Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Когда "Грузинская мечта" против – в парламенте снова сорвалось голосование >>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511679_222:0:2779:1918_1920x0_80_0_0_712845f73986a43b5dae7b86c040c469.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, георгий вольский, санкции сша против судей грузии
грузия, новости, политика, келли дегнан, грузинская мечта, госдепартамент сша, сша, георгий вольский, санкции сша против судей грузии
Заявление посла США субъективно – лидер "Грузинской мечты"
Для расследования правоохранительными органами или парламентской следственной комиссии, необходимы факты, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Заявление посла США Келли Дегнан о вероятной коррупции в судебной системе стоит рассматривать как субъективный подход к вопросу, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Накануне посол заявила, что до введения визовых ограничений в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" они провели очень тщательный анализ и собрали информацию, большая часть которой была общедоступной. Госсекретарь Блинкен одобрил запрет на выдачу виз, потому что они полностью уверены в основаниях для введения визового запрета, заявила посол.
"Мы должны рассматривать заявление как субъективный подход к вопросу, так как нет факта и основания для начала расследования на эту тему. Будь то расследование правоохранительных органов или парламентской следственной комиссии, в любом случае необходимы факты", – сказал Вольский.
По его словам, решение большинства не поддержать создание следственной комиссии по вопросу расследования вероятной коррупции в судебной системе правильное, так как не существует фактов, а информация, предоставленная Госдепу США, основывается на открытых источниках.
С инициативой о создании следственной комиссии в парламенте выступили оппозиционные депутаты, после того, как 5 апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе – за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Между тем депутаты правящей партии в знак солидарности с судьями дважды провалили вынесение вопроса на голосование, не пройдя регистрацию для его начала.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.