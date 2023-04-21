https://sputnik-georgia.ru/20230421/ministr-rekordnoe-kolichestvo-gruzinskogo-vina-eksportirovano-v-2022-godu-276950104.html

Министр: рекордное количество грузинского вина экспортировано в 2022 году

Министр: рекордное количество грузинского вина экспортировано в 2022 году

В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов 21.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-21T17:13+0400

2023-04-21T17:13+0400

2023-04-21T17:13+0400

грузия

экономика

новости

отар шамугия

национальное агентство вина

грузинское вино

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. До 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира экспортировано из Грузии в 2022 году, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. Министр отметил, что экспорт вина вырос на стратегических рынках: в Польшу (32%), США (28%), Латвию (20%), Германию (34%), Эстонию (53%) и Японию (68%). В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Россия не только покупает у Грузии вино, но и продает – данные статистики >>Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Крупнейшая выставка вина в Грузии WinExpo Georgia 2023 пройдет в июне>>В целях диверсификации экспортных рынков грузинского вина при финансовой и организационной поддержке Агентства в 2023 году грузинское вино будет активно представлено в США, Великобритании, Германии, Польше, странах Балтии, Китае, Южной Корее и Японии. Удачный "Ртвели" По словам Шамугия, как и было обещано, сбор урожая винограда в стране прошел организованно, и все фермеры смогли беспрепятственно сдать свой урожай. "В 2022 году к сбору урожая активно был подключен частный сектор, что было стимулировано государственной программой субсидирования", – сказал Шамугия. По информации министра, по всей Грузии было переработано 257 тысяч тонн винограда, а доход виноградарей составил 270 миллионов лари (108 миллионов долларов). Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз >>В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство приняло решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году. Предприятие, которое закупило у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (36 центов) за килограмм, получило субсидию в размере 35 тетри (14 центов). Субсидирование винограда в этом году обошлось государству примерно в 100 миллионов лари (40 млн долларов), хотя мобилизовано было 150 миллионов лари (60 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , национальное агентство вина, грузинское вино, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии