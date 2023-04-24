https://sputnik-georgia.ru/20230424/adzhariya-predstavila-turisticheskiy-potentsial-na-vystavke-v-kazakhstane-277030385.html

Аджария представила туристический потенциал на выставке в Казахстане

Аджария представила туристический потенциал на выставке в Казахстане

Представители Аджарии обсудили возможные вопросы сотрудничества с представителями авиакомпаний, туристических агентств, рекламных компаний и бизнеса 24.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-24T20:46+0400

2023-04-24T20:46+0400

2023-04-24T20:46+0400

грузия

туризм

экономика

аджария

новости

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277521_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_f77613e573301027a8f8981c5a68e77e.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Туристические продукты и услуги черноморского региона Грузии, Аджарии, были представлены на крупнейшей выставке туризма Kitf 2023 в Алматы, сообщается на сайте департамента туризма и курортов Аджарии. Двадцать первая по счету казахстанская международная выставка "туризм и путешествия", KITF 2023, прошла с 19 по 21 апреля включительно. В ней приняли участие 258 компаний из 22 стран мира. В рамках выставки состоялась презентация туристических возможностей региона, где акцент был сделан на многообразии морских и горных туристических продуктов Аджарии. Аджария готовится к началу летнего туристического сезона >>С текущими и запланированными проектами в направлении туризма ознакомились участники и гости международного форума "Туризм как движущая сила развития". Руководство Департамента туризма Аджарии обсудило возможные вопросы сотрудничества с представителями авиакомпаний, туристических агентств, рекламных компаний и бизнеса. Кроме того, в беседах с крупными СМИ, включая Harper"s Bazaar, Elle, Forbes, говорили о возможности публикации статей и рекламных материалов об Аджарии. Аджария начала готовиться к морскому туристическому сезону >>Казахстанская международная выставка KITF проводится с 2001 года. Экспозиция является самой крупной профессиональной площадкой по туризму в Центральной Азии и главным событием туротрасли страны. Экспертами выставочной индустрии KITF присвоен знак качества UFI (Всемирная ассоциация выставочной индустрии) за соответствие международным стандартам B2B площадки. Динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса возрастающая. В 2022 году в регионе было осуществлено 3,9 миллиона визитов. Соответственно, у правительства положительные ожидания в связи с морским сезоном 2023 года. Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>В Аджарии не только улучшается и создается соответствующая инфраструктура, но и идет работа для популяризации региона. Департамент курортов и туризма Аджарии продолжит популяризацию региона до конца этого года. К этому времени регион уже был представлен на важных турвыставках примерно в 20 странах мира. Среди них Берлин, Израиль, Мадрид, Милан и другие европейские страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, аджария, новости, казахстан