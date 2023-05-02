https://sputnik-georgia.ru/20230502/v-gruzii-proveli-pervyy-auktsion-po-predostavleniyu-moschnosti-vie-277280022.html

В Грузии провели первый аукцион по предоставлению мощности ВИЭ

В Грузии провели первый аукцион по предоставлению мощности ВИЭ

В аукционе победили те участники, которые предложили тариф ниже медианного 02.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-02T19:16+0400

2023-05-02T19:16+0400

2023-05-02T19:16+0400

грузия

новости

экономика

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24600/61/246006148_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_780e0375cb003a71181b0f06d5e75bf8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В первом аукционе по предоставлению мощности из возобновляемых источников электроэнергии победили 24 компании, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии. В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. По его словам, активность и заинтересованность частного сектора в проведении аукциона мощности по выработке электроэнергии из возобновляемых источников очень важна для ведомства. Минэкономики объявило аукцион мощности по выработке электроэнергии из возобновляемых источников 10 февраля текущего года. Прием заявок начался 22 марта 2023 года и закончился 27 марта в 18:00 по местному времени. На аукцион мощности в запечатанных конвертах было подано 78 заявок. Перспективы зеленой энергетики обсудили премьер Грузии и глава МИД Венгрии >>Комиссия, в состав которой входят представители Минэкономики, Минфина, Агентства государственного и частного сотрудничества и Государственной электросистемы, в кратчайшие сроки рассмотрела заявки, представленные заинтересованными сторонами. Комиссия установила медианный тариф для каждого типа электростанций (ГЭС, ветровые и солнечные). В аукционе победили те участники, которые предложили тариф ниже медианного. Школы в Тбилиси посоревнуются в энергоэффективности >>Интерес инвесторов к аукциону был очень высок, так как помимо заявленных на первом аукционе 300 МВт установленной мощности было подано 900 МВт (300 МВт распределились следующим образом: 150 МВт на гидроэлектростанции, 70-70 МВт на ветряные и солнечные электростанции и 10 МВт на другие электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии). Подробная информация об энергетических проектах, которые будут реализованы в рамках схемы поддержки по результатам первого объявленного аукциона, будет обнародована после того, как правительство Грузии рассмотрит и утвердит информацию о компаниях-победителях энергетического аукциона. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Минэкономики Грузии планирует разработать стратегию "зеленого роста" >>CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Энергонезависимость Грузии и "зеленая" энергия - мнение эксперта >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, энергетика грузии