https://sputnik-georgia.ru/20230505/kto-v-gruzii-kryshuet-koll-tsentry-glava-mvd-otvetil-na-obvinenie-oppozitsii-277375579.html

Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции

Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции

Оппозиция обвиняет власти в покровительстве колл-центров, которые используют для мошеннических схем 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T16:04+0400

2023-05-05T16:04+0400

2023-05-05T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Правоохранительные органы в Грузии не покрывают, а разоблачают преступные колл-центры, действующие на территории страны, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее соратники утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Накануне на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси прошла спецоперация. Следственные мероприятия начались на основании сообщения о работе колл-центра. В СМИ заговорили о возможной связи с делом лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутата парламента Грузии Георгия Вашадзе и украинского политика Давида Арахамия. Как отметил глава МВД, над т. н. делом колл-центров работает несколько ведомств. "Дождемся расследования. Не буду вдаваться в детали. Наверное, заявление об этом сделает финансовая полиция. Однако, хочу подчеркнуть, что мы действительно активно работаем в этом направлении, как финансовая полиция, так и МВД и другие ведомства, чтобы они максимально были закрыты и не функционировали в Грузии", – отметил Гомелаури. Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами>>В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, вахтанг гомелаури, грузинская мечта, bbc, давид кезерашвили, георгий вашадзе