https://sputnik-georgia.ru/20230505/spetsoperatsiya-v-tbilisi-novye-detali-istorii-s-koll-tsentrami-277369872.html

Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами

Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами

По версии грузинских СМИ, колл-центр принадлежит грузинскому оппозционному политику Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия 05.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-05T13:37+0400

2023-05-05T13:37+0400

2023-05-05T13:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая— Sputnik. Несколько часов продолжалась спецоперация на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси – следственные мероприятия начались на основании сообщения о работе колл-центра. Один из офисов, откуда полиция изъяла технику в качестве вещественного доказательства, опечатан. Кроме того, опечатан весь третий этаж здания, где проходили следственные мероприятия. По данным СМИ, которые ссылаются официальные данным Публичного реестра, у здания несколько владельцев, в том числе Давид Вашадзе - брат лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутата парламента Грузии Георгия Вашадзе. Спецоперация в Тбилиси: история с колл-центрами продолжается>>Между тем, Давид Вашадзе заявили, что не имеет никакого отношения к тому офису, где продолжительно, был расположен т.н. колл-центр и не имеет никакой информации в связи с тем, кто снимал помещение на третьем этаже. "На втором этаже гостиница. Эта гостиница моя. Соответственно, моя часть в этом здании – только гостиница… 25% здания мои, но эти 25% - второй этаж гостиницы", - заявил Вашадзе журналистам. Согласно распространенной в СМИ информации, владельцев т.н. колл-центра является Георгий Вашадзе и украинский политик Давид Арахамия. Вашадзе пока не комментировал случившееся.Расследование проводит Следственная служба Минфина Грузии. Для того, чтобы попасть в здание правоохранителям понадобилась помощь службы спасения.Дело колл-центровВ правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице.Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии против. По словам, председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Данные прокуратуры Грузии Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе.Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Премьер предупредил европейских партнеров Грузии насчет Кезерашвили>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, bbc, георгий вашадзе