https://sputnik-georgia.ru/20230507/ne-stoit-udivlyatsya---deputat-o-novom-povorote-v-dele-o-koll-tsentrakh-277426236.html

Не стоит удивляться – депутат о новом повороте в деле о "колл-центрах"

Не стоит удивляться – депутат о новом повороте в деле о "колл-центрах"

Офис, в котором работал колл-центр, принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия 07.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-07T19:02+0400

2023-05-07T19:02+0400

2023-05-07T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Если учесть, что главным финансистом оппозиции является Давид Кезерашвили, то не стоит удивляться, что у других грузинских оппозиционеров тоже есть колл-центры, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. МВД Грузии 5 мая вышло на еще один колл-центр в Тбилиси, предположительно, занимавшийся мошенничеством. По данным СМИ, офис принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами >>Британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции >>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, георгий вашадзе, давид тодуа, тбилиси, европа