https://sputnik-georgia.ru/20230507/ne-stoit-udivlyatsya---deputat-o-novom-povorote-v-dele-o-koll-tsentrakh-277426236.html
Не стоит удивляться – депутат о новом повороте в деле о "колл-центрах"
Не стоит удивляться – депутат о новом повороте в деле о "колл-центрах"
Офис, в котором работал колл-центр, принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия 07.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-07T19:02+0400
2023-05-07T19:02+0400
2023-05-07T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Если учесть, что главным финансистом оппозиции является Давид Кезерашвили, то не стоит удивляться, что у других грузинских оппозиционеров тоже есть колл-центры, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. МВД Грузии 5 мая вышло на еще один колл-центр в Тбилиси, предположительно, занимавшийся мошенничеством. По данным СМИ, офис принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Спецоперация в Тбилиси: новые детали истории с колл-центрами >>Британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Зачем Кезерашвили следственная комиссия по делу колл-центров? Ответ главы парламента>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции >>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, георгий вашадзе, давид тодуа, тбилиси, европа
Не стоит удивляться – депутат о новом повороте в деле о "колл-центрах"
19:02 07.05.2023 (обновлено: 19:59 07.05.2023)
Офис, в котором работал колл-центр, принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Если учесть, что главным финансистом оппозиции является Давид Кезерашвили, то не стоит удивляться, что у других грузинских оппозиционеров тоже есть колл-центры, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
МВД Грузии 5 мая вышло на еще один колл-центр в Тбилиси, предположительно, занимавшийся мошенничеством. По данным СМИ, офис принадлежит лидеру оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгию Вашадзе и украинскому политику Давиду Арахамия.
"Если учесть, что их основным финансистом является Давид Кезерашвили, известный этим не только в Грузии, но и в Европе, не стоит удивляться тому, что у других оппозиционеров тоже есть такие "колл-центры", потому что у них нет никаких помех и моральных тормозов в этом направлении", – сказал Самхарадзе журналистам.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры.
По утверждению "Грузинской мечты" Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.
Британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.