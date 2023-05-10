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Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан
Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан
Одной из причин своего недовольства Саломе Зурабишвили назвала нерешенные территориальные проблемы Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-10T15:13+0400
2023-05-10T15:13+0400
2023-05-10T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым отмену Россией визового режима для грузинских граждан и возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.По словам Зурабишвили, отмена Россией визового режима и возобновление прямого авиасообщения неприемлемы пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии. Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией.Россия отменила визовый режим для граждан Грузии>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, украина, саломе зурабишвили , россия отменила визы для граждан грузии
политика, новости, грузия, тбилиси, украина, саломе зурабишвили , россия отменила визы для граждан грузии
Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан
15:13 10.05.2023 (обновлено: 17:00 10.05.2023)
Одной из причин своего недовольства Саломе Зурабишвили назвала нерешенные территориальные проблемы Грузии
ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым отмену Россией визового режима для грузинских граждан и возобновление прямого авиасообщения с Грузией.
Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.
"Очередная российская провокация", – написала Зурабишвили в своем аккаунте в Twitter.
По словам Зурабишвили, отмена Россией визового режима и возобновление прямого авиасообщения неприемлемы пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии.
Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Россия отменила запрет
на полеты российских авиакомпаний в Грузию
Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно
– депутат