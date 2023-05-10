https://sputnik-georgia.ru/20230510/prezident-gruzii-nazvala-provokatsiey-otmenu-rossiey-viz-dlya-gruzinskikh-grazhdan-277537029.html

Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан

Президент Грузии назвала провокацией отмену Россией виз для грузинских граждан

Одной из причин своего недовольства Саломе Зурабишвили назвала нерешенные территориальные проблемы Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T15:13+0400

2023-05-10T15:13+0400

2023-05-10T17:00+0400

политика

новости

грузия

тбилиси

украина

саломе зурабишвили

россия отменила визы для граждан грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267540013_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_30384039444496e4530277f786914153.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым отмену Россией визового режима для грузинских граждан и возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Согласно указу Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, так же как и снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию.По словам Зурабишвили, отмена Россией визового режима и возобновление прямого авиасообщения неприемлемы пока на Украине продолжается конфликт и не восстановлена территориальная целостность Грузии. Власти Грузии потеряли контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия признала независимость этих территорий, а Грузия в ответ разорвала дипотношения с Россией.Россия отменила визовый режим для граждан Грузии>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, тбилиси, украина, саломе зурабишвили , россия отменила визы для граждан грузии