https://sputnik-georgia.ru/20230510/ukraina-ne-vydaet-gruzii-sozdatelya-gulaga-v-strane-a-doveryaet-im-pravosudie---papuashvili-277530112.html

Украина не выдала Грузии создателя ГУЛАГа в стране, а доверила ему правосудие – Папуашвили

Украина не выдала Грузии создателя ГУЛАГа в стране, а доверила ему правосудие – Папуашвили

Заочно осужденный в Грузии Зураб Адеишвили на Украине является советником генерального прокурора 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T13:04+0400

2023-05-10T13:04+0400

2023-05-10T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Вместо того, чтобы выдавать Грузии осужденного на родине бывшего министра юстиции и экс-генпрокурора страны Зураба Адеишвили, власти Украины поручают ему курирование реформ системы правосудия, что является цинизмом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Бывшие представители власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили сегодня занимают высокие посты на Украине. Так, Адеишвили является советником генпрокурора Украины, Георгий Лорткипанидзе – заместитель директора контрразведки Украины, а отбывающий наказание в Грузии Михаил Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ. Спикер парламента отметил, что вмешательство во внутренние дела Грузии произошло еще тогда, когда замдиректора контрразведки Украины помог Саакашвили незаконно пробраться в Грузию. По словам главы законодательного органа для того, чтобы грузинский народ увидел благожелательность со стороны властей Украины, они должны передать Грузии Адеишвили и Лорткипанидзе. После этого можно будет говорить на другие темы, подчеркнул Папуашвили. Адеишвили один из ближайших соратников Саакашвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище. На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения. Ответ АрахамияСпикер парламента Грузии также прокомментировал заявление одного из лидеров правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Арахамия и отметил, что проблема не в том, какие заявления делает тот или иной человек, главное, чтобы после этого в Грузии последовала правильная оценка. "Что касается Арахамия, проблема не в том, кто и что себе позволяет. Каждый человек свободен выражать свое отношение. Проблема в том, какое отношение встречает это в Грузии. В оппозиции мы видим, что нет никакого чувства государства, родины. Для них все равно, насколько вмешаются во внутренние дела страны словом или делом", – отметил он. Талаквадзе: жаль, что украинский политик Арахамия вмешивается во внутренние дела Грузии>>Председатель фракции "Слуга народа" украинской Рады Давид Арахамия заявил в интервью оппозиционному грузинскому телеканалу "Мтавари", что после выборов в Грузии сменится власть, и страну возглавит либо новая сила, либо коалиция. По его словам, большинство жителей Грузии желают для себя европейского будущего, а власти действуют наоборот и все больше сближаются с Россией. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, киев, зураб адеишвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили