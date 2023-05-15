https://sputnik-georgia.ru/20230515/novye-pravila-izbraniya-glavy-i-chlenov-tsik-gruzii--komitet-odobril-popravki-277697905.html

Новые правила избрания главы и членов ЦИК Грузии – комитет одобрил поправки

Новые правила избрания главы и членов ЦИК Грузии – комитет одобрил поправки

С 2021 года парламент из-за нехватки голосов избирает главу ЦИК лишь на полгода, а не на пять лет 15.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-15T18:42+0400

2023-05-15T18:42+0400

2023-05-15T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам в первом чтении рассмотрел и поддержал поправки в Избирательный кодекс Грузии и в регламент парламента, которые предусматривают изменения правила формирования Центральной избирательной комиссии. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила в парламент законопроект, согласно которому прерогативу представлять кандидатуру на пост председателя ЦИК Грузии, а также кандидатов в члены ЦИК вместо президента получит глава законодательного органа страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала воспользоваться правом вето. Как заявил депутат от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе на заседании комитета, согласно поправкам, права президента, гарантированные Конституцией Грузии, будут сохранены, поэтому представительство президента в процессе отбора будет обеспечено. Избрание председателя ЦИК – "Грузинская мечта" готова преодолеть вето президента>>В случае утверждения поправок больше половины полного состава парламента будет достаточно для избрания председателя или члена ЦИК сроком на 5 лет, отметил он."А в том случае если вышеуказанное не будет реализовано, то за президентом сохраняется право выбрать одного из оставшихся кандидатов в члены (ЦИК – ред.) и представить его на рассмотрение парламентом", – отметил депутат. Председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили заявил, что действующее законодательство содержит очень высокий риск саботажа выборов. "Исходя из этого, необходимо принять этот закон. Власти несут ответственность перед Конституцией и гражданами за принятие того решения, которое будет законным и которое обеспечит, в том числе, проведение выборов справедливо, прозрачно и организовано", – отметил Кадагишвили. Между тем президент Грузии назвала причиной принятия таких поправок то, что она не представила желаемые для правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" кандидатуры на посты членов и председателя ЦИК. Новые правила избрания членов ЦИК – президент Грузии хочет воспользоваться правом вето >>По действующему закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов (100 голосов) депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. Однако в таком случае срок полномочий составляет лишь полгода. Соответствующие поправки были приняты в 2021 году, и с тех пор парламент не может избрать главу ЦИК на пять лет. В настоящее время ЦИК Грузии возглавляет Георгий Каландаришвили, который впервые был избран на эту должность в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. ЦИК Грузии: избирательная комиссия не имеет отношения к изменению закона >>В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК.Скандальные поправкиСогласно законопроекту, также меняется процедура и кворум выборов. В частности, если парламент поддержит кандидата на пост главы и членов ЦИК большинством голосов (76 голосов), они займут должность сроком на пять лет. На данный момент в состав парламентского большинства входят 83 депутата. Согласно поправкам, конкурс по отбору председателя и членов ЦИК будет объявлять председатель парламента. Он же создаст конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии войдет один представитель президента Грузии. Прерогатива представлять кандидатов законодательному органу также получит глава парламента. Если в результате голосования не смогут избрать кандидатов для всех вакансий, президент выдвинет другого кандидата, участвующего в соответствующем конкурсе, и будет проведено голосование по кандидату, выдвинутому президентом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кадагишвили, цик грузии