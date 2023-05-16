https://sputnik-georgia.ru/20230516/vozobnovlenie-poletov-v-rossiyu--s-chem-ne-mozhet-smiritsya-gruzinskaya-oppozitsiya-277736710.html

Возобновление полетов в Россию – с чем не может смириться грузинская оппозиция

Возобновление полетов в Россию – с чем не может смириться грузинская оппозиция

Российское решение об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении прямых авиаперелетов привело к очередному всплеску поляризации между оппозицией... 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T20:34+0400

2023-05-16T20:34+0400

2023-05-16T20:34+0400

грузия

аналитика

политика

россия

европа

москва

грузинская мечта

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

авиасообщение россии и грузии

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Сразу оговорюсь, визовый режим в свое время разумней было не вводить. Решение было обоюдным, но помню один из главных аргументов российской стороны – перекрыть границу чеченским боевикам. При том, что чеченцев запрет на свободный въезд коснуться никак не мог – они граждане России! А для усиления пограничного контроля существуют методы и поэффективней. Визы лишь создали почву для вытягивания денег у граждан. Видимо, проблема имела глубокую политическую подоплеку. Дальнейшее развитие событий позволяет заключить, что курс в отношении нашей страны был тогда, мягко говоря, иным. Трудней объяснить стремительный запрет на авиарейсы. Не хочется верить, что столь неординарными последствиями обернулось хамство телеведущего одного из коммерческих (думаю, это принципиально) грузинских телеканалов, грубо нарушившего нормы журналистской этики… Впрочем, повод в политике не всегда поддается естественной логике. Убийство в Сараево эрцгерцога Фердинанда подтолкнуло Европу к войне, унесшей жизни 10 миллионов человек. Несоизмеримая пропорция… Остается гадать, кому было выгодно? Однако от замораживания авиаперелетов не выиграла ни одна из сторон из имеющих к ним отношение сторон. Подсанкционные авиакомпании не будут летать между Грузией и Россией – Каладзе >>Сегодня решение отменено и запрет снят. Тем не менее, ситуация с тех пор кардинально изменилась и, к сожалению, допускает разные толкования. Политика вообще обладает удивительной способностью придавать алогичный оттенок очевидным вещам. Казалось бы, что могут быть за сомнения, если принятое решение ничего не ограничивает, а, напротив, расширяет возможности для коммуникаций? Сегодня именно их качество и скорость во многом определяют темпы общественно-экономического и технического прогресса. То есть, рассуждая подобным образом, неминуемо придешь к заключению, что отмена визового режима и прямое авиасообщение – это и более тесное общение с живущими в России соотечественниками, новые возможности для расширения бизнеса, путь к лучшему взаимопониманию и прочее. И что же? Стоило решению получить официальную огласку, как грузинская пресса запестрела противоречивыми заголовками типа "Отношение к прямым перелетам и отмене визового режима диаметрально расходится", "К чему приведет отмена виз и возобновление прямого авиасообщения?" Думаю, любому понятно, что речь идет отнюдь не о технической стороне дела или экономических и гуманитарных ожиданиях. Мы давно уже свыклись с тем, что грузинская общественность любой вопрос немедленно переводит в политическую плоскость. И оппозиция умело этим пользуется. Суть ее мнения наиболее емко выразила "Ахали таоба" (11.05): когда санкционированное государство отменяет в нынешней обстановке визовый режим и считает тебя своим надежным партером, этим все сказано. С учетом декларируемого радикальной оппозицией настроя в отношении России, позиция хоть и противоречит вроде бы здравому смыслу, однако достаточно ясна. Она вполне вписывается в насаждаемый геополитический контекст. Вопрос в том, как к ней относиться? Каким факторам отдать предпочтение? Постараюсь рассуждать объективно, благо лично мне и моим давно претерпевшим изменение планам принятое решение уже ничего не сулит. Последний раз в Москве мне довелось побывать больше двух десятилетий назад – перед введением визового режима. С тех пор ориентиры поневоле изменились, а связи постепенно сошли на нет. И многие, я знаю, в таком же положении. Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией >>Часть грузинского общества достаточно категорична. Саломе Зурабишвили охарактеризовала инициативы как провокацию. Правда, аналитик Демур Гиорхелидзе счел заявление президента лишенным всякой логики, добавив, что оно не садится ни в какие дипломатические рамки. Столь же лишены убедительности очередные выпады оппозиции в адрес "Грузинской мечты". Выносить оценки можно любые, но надо же хоть как-то подкрепить их конкретной базой?! Любопытно, откуда, к примеру, противникам безвизового режима известно, что российская сторона видит в "Мечте" надежного партнера?! И по какой логике этому тезису сопутствуют обвинения в провокации в связи с возможным получением Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Допускать можно что угодно, но одно как-то не очень вяжется с другим. А призывы воспрепятствовать отмене виз (если б не откровенно несопоставимые масштабы) напоминают едва ли не попытку вмешаться во внутренние дела соседнего государства. Пожалуй, аргументы правящей партии, сохраняющей сдержанность, выглядят в этом смысле предпочтительней или, во всяком случае, понятней. Запрет на авиаперелеты накладывала не грузинская сторона, и не ей решать, отменять его или нет. А визы для российских граждан были аннулированы самой Грузией еще в 2010 году, то есть когда у власти находилось ядро нынешней протестующей оппозиции. Дипотношения в повестке дня – эксперт о российско-грузинских отношениях >>Более обоснованы опасения авиаперевозчиков. Основатель "Air Georgia" Георгий Кодуа признается, что трижды потерпел огромные убытки на российском направлении: при введении эмбарго в 2006 году, в результате событий августа 2008-го и запрета летом 2019 года. Кроме того, взятый в лизинг воздушный флот грузинских авиаперевозчиков, в случае неосмотрительности, напрямую подпадает под санкции. Что касается российских авиакомпаний, то даже те из них, которые пока санкций избежали, смогут летать в Грузию только на самолетах отечественного производства. Вдобавок, международные страховые компании откажутся эти рейсы страховать. Однако в наиболее щекотливом положении оказалось грузинское правительство. Как видно, ему придется в который раз искусно балансировать на острие бритвы. С одной стороны, над властью нависают густые тучи международных санкций и протеста оппозиции. Кстати, премьер-министр Ираклий Гарибашвили уже заверил, что Грузия не собирается нарушать санкционный режим. С другой стороны, бежать впереди паровоза правительство, судя по всему, тоже не намерено. Бизнес вправе многие вещи регулировать сам, а он по природе своей очень изворотлив. Коммерческие компании неоднократно доказывали, что способны и в сложных условиях изыскивать законные пути, чтобы не упустить потенциальной выгоды. А она в результате принятых решений однозначна для Грузии и грузинского бизнеса. Грузия не делает то, что будет воспринято как санкции против России – Кобахидзе >>В январе-марте только по линии туризма граждане России потратили у нас более 266 миллионов долларов, обеспечив треть от общих доходов отрасли. В случае возобновления прямого авиасообщения этот показатель может внушительно возрасти. Увеличится пассажиропоток, а деньги, сэкономленные на перелете, люди смогут потратить на что-либо другое, а не отдать их в ходе транзитных рейсов иностранным авиакомпаниям. Ну и сугубо человеческий фактор. Почему-то его вечно задвигают в тень, легко принося в жертву политическим устремлениям. Прежде всего, речь о соотечественниках, живущих или работающих в Российской Федерации. Они поддерживают тесные отношения с родными и близкими, так что отмена виз и прямое авиасообщение для них – огромное благо. Кстати, противники отмены виз и прямых рейсов неожиданно озвучили, преимущественно в социальных сетях, новый довод, свидетельствующий, как они полагают, в их пользу. Стали доказывать, что в России проживает отнюдь не миллион наших граждан, а на несколько порядков меньше. Трудно сказать, по каким критериям ведутся все эти подсчеты и насколько они точны. Спорных моментов, безусловно, хватает. Но может дать наконец возможность нашим гражданам и в прямом, и в переносном смысле самим выбрать, летать им или нет!..Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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