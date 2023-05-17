https://sputnik-georgia.ru/20230517/premer-gruziya--primer-demokratii-vo-vsem-regione-277775142.html

Премьер: Грузия – пример демократии во всем регионе

Премьер: Грузия – пример демократии во всем регионе

После смены власти в Грузии в стране улучшились судебная и избирательная системы, сказал Гарибашвили 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T16:59+0400

2023-05-17T16:59+0400

2023-05-17T16:59+0400

грузия

политика

новости

совет европы

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Нынешние власти Грузии верны таким ценностям, как права человека, равенство, верховенство закона, и, как следствие, страна является примером демократии во всем регионе, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на четвертом Саммите глав государств и правительств стран-участниц Совета Европы.По его словам, после смены власти в Грузии были осуществлены законодательные изменения, которые улучшили судебную и избирательную системы."После того, как в 2012 году мы пришли к власти, наше правительство проводит эффективную политику. И наше видение отражено в динамическом действии. Мы улучшили как судебную систему, так и избирательную систему", – сказал Гарибашвили. Еще одной составной частью повестки дня развития Грузии, по словам премьера, является обеспечение прав СМИ и права выражения. Прозрачность и открытость является почерком нынешних властей Грузии, отметил глава правительства. Грузины знают цену войне и миру - премьер на саммите Совета Европы>>"Грузия – лидер в странах Восточной Европы и Центральной Азии согласно этим аспектам. В целом Грузия стала примерной демократией во всем регионе и у нас есть положительная оценка на международном уровне согласно этим аспектам", – подчеркнул Гарибашвили.При этом он отметил, что Грузия решительно идет по пути евроинтеграции. Страна уже получила европейскую перспективу, а теперь ждет статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Для этого идет работа над выполнением всех 12 рекомендаций ЕС.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, совет европы, ираклий гарибашвили