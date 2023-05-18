https://sputnik-georgia.ru/20230518/eks-glava-minoborony-gruzii-atakoval-bbc-no-kupit-sud-emu-ne-udastsya--kobakhidze-277815018.html

Экс-глава Минобороны Грузии атаковал BBC, но купить суд ему не удастся – Кобахидзе

Экс-глава Минобороны Грузии атаковал BBC, но купить суд ему не удастся – Кобахидзе

Министр обороны Грузии времен президентства Саакашвили стал фигурантом журналистского расследования ВВС о международной мошеннической схеме 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T18:13+0400

2023-05-18T18:13+0400

2023-05-18T18:13+0400

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давид кезерашвили

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 18 мая – Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили осмелился атаковать британскую вещательную корпорацию ВВС из-за журналистского расследования, в котором говорится о его связи с преступными колл-центрами и надеется купить суд, рассматривающий дело, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Кезерашвили официально подал иск против ВВС, которая утверждает, что гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. Речь идет об 1 миллиарде долларов. Кезерашвили известный олигарх и разбойник, который грабил бизнесменов, армию, а затем европейских пенсионеров, заявил Кобахидзе, отметив что сейчас, он осмелился подать иск против ВВС. При этом Кобахидзе не исключил, что, если хозяева Кезерашвили помогут ему, используя большую сумму денег, то он сможет выиграть дело против ВВС. Сам Кезерашвили назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными" и отметил, что не имеет ничего общего с преступными колл-центрами". Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Кезерашвили считает безответственностью со стороны ВВС выпускать в эфир сюжет, который не имел никакого основания, чтобы предъявить ему подобные серьезные обвинения. Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Кто в Грузии "крышует" колл-центры? Глава МВД ответил на обвинение оппозиции>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Данные прокуратуры Грузии Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки. Речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Расследование транснационального преступления началось в 2021 году. В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, bbc, ираклий кобахидзе