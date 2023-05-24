https://sputnik-georgia.ru/20230524/lider-pravyaschey-partii-o-klane-v-sudebnoy-sisteme-gruzii-govoryat-inoagenty-277992030.html
Лидер правящей партии: о клане в судебной системе Грузии говорят иноагенты
Лидер правящей партии: о клане в судебной системе Грузии говорят иноагенты
Попытки стигматизации, разговоры о клане и т. д. полностью управляются радикальной оппозицией, заявил Кобахидзе 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T20:01+0400
2023-05-24T20:01+0400
2023-05-24T20:40+0400
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сша
ираклий кобахидзе
михаил чинчаладзе
высший совет юстиции
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и НПО "Международная прозрачность – Грузия", которые говорят о т. н. клане в судебной системе, служат иностранным сила, а не своей стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. НПО утверждает, что в результате изучения биографий избранных 17 мая трех членов совета Тристана Бенашвили, Георгия Гзобава и Зураба Гураспашвили выявлена их связь с попавшими под санкции США судьями – Михаилом Чинчаладзе, Леваном Мурусидзе и Ираклием Шенгелия. Как отмечено в заявлении, их избрание в совете "еще больше усилит позиции клана и не будет способствовать оздоровлению судебной системы, что наносит вред процессу евроинтеграции страны". По словам Кобахидзе, на самом деле эти люди являются профессиональными юристами, у них есть соответствующая репутация, прошлое и опыт. И, безусловно, как отметил Кобахидзе, эти люди не присоединяются к той целенаправленной кампании, которая ставит целью стигматизацию. По словам Кобахидзе, их устраивают только такие кандидаты, которые будет вовлечены в эту антигосударственную кампанию. "Те, кто не вовлечены в эту кампанию, неприемлемы для радикальной оппозиции. Для нас неприемлемо такое отношение. Мы поддерживаем независимых, непредвзятых профессионалов, которые должны быть представлены в Высшем совете юстиции", – подчеркнул Кобахидзе. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли. На данный момент вакантными остаются два места в совете. Талаквадзе об инициативе оппозиции: Судить судей – это аномалия >>На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава. Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве", Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того, как их обвинили в сговоре с властью. Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана". У оппозиции нет шансов: лидер "Грузинской мечты" про акции против судей>>Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента. Судьи под санкциями Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. Посла США в Грузии обвинили в оскорблении государства>>В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, михаил чинчаладзе, высший совет юстиции, грузинская мечта
грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, михаил чинчаладзе, высший совет юстиции, грузинская мечта
Лидер правящей партии: о клане в судебной системе Грузии говорят иноагенты
20:01 24.05.2023 (обновлено: 20:40 24.05.2023)
Попытки стигматизации, разговоры о клане и т. д. полностью управляются радикальной оппозицией, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и НПО "Международная прозрачность – Грузия", которые говорят о т. н. клане в судебной системе, служат иностранным сила, а не своей стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
НПО утверждает, что в результате изучения биографий избранных 17 мая трех членов совета Тристана Бенашвили, Георгия Гзобава и Зураба Гураспашвили выявлена их связь с попавшими под санкции США судьями – Михаилом Чинчаладзе, Леваном Мурусидзе и Ираклием Шенгелия. Как отмечено в заявлении, их избрание в совете "еще больше усилит позиции клана и не будет способствовать оздоровлению судебной системы, что наносит вред процессу евроинтеграции страны".
По словам Кобахидзе, на самом деле эти люди являются профессиональными юристами, у них есть соответствующая репутация, прошлое и опыт. И, безусловно, как отметил Кобахидзе, эти люди не присоединяются к той целенаправленной кампании, которая ставит целью стигматизацию.
"Попытки стигматизации, разговоры о клане и т. д. полностью управляются радикальной оппозицией… "Международная прозрачность" и "Национальное движение" – это абсолютно одно и то же. Оба они являются иностранными агентами и служат не своей стране, а иностранным силам", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам Кобахидзе, их устраивают только такие кандидаты, которые будет вовлечены в эту антигосударственную кампанию.
"Те, кто не вовлечены в эту кампанию, неприемлемы для радикальной оппозиции. Для нас неприемлемо такое отношение. Мы поддерживаем независимых, непредвзятых профессионалов, которые должны быть представлены в Высшем совете юстиции", – подчеркнул Кобахидзе.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли. На данный момент вакантными остаются два места в совете.
На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава.
Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве", Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того, как их обвинили в сговоре с властью.
Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана".
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой и считает не вправе вмешиваться в независимость судебной системы при помощи следственной комиссии парламента.
Судьи под санкциями
Пятого апреля США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. "Эта информация и утверждения известны уже много лет", – сказала он.
При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы.
В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение.
Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.