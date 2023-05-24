https://sputnik-georgia.ru/20230524/my-zaschischaem-prava-kazhdogo---premer-gruzii-o-reshenii-espch-po-delu-saakashvili-277973058.html
"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили
"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили
Глава правительства прокомментировал вопрос, видит ли он угрозу того, что Саакашвили может умереть в клинике 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T14:00+0400
2023-05-24T14:00+0400
2023-05-24T14:15+0400
европейский суд по правам человека
еспч
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще раз подтвердило, что права заключенного защищены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Глава грузинского правительства также ответил на вопрос о том, видит ли он угрозу того, что Михаил Саакашвили может скончаться в клинике. "Я не хочу делать об этом комментарий. Желаю каждому человеку, каждому заключенному долгой жизни и повторю то, что уже сказал: мы защищаем права каждого человека, каждого гражданина, каждого заключенного", – отметил Гарибашвили. Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста >>По словам премьера, на эту тему распространяется очень много спекуляций и ложной информации. По словам Гарибашвили, семья экс-президента тратит миллионы долларов на обвинения власти Грузии в том, что Саакашвили якобы травят, мучают и пытают. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Директор клиники: Саакашвили нуждается в лечении в больнице >>Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Президент Грузии: страна избежала удара по репутации >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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европейский суд по правам человека, еспч, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, тбилиси, варшава, катар, новости, политика, грузия, тбилисский городской суд
европейский суд по правам человека, еспч, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, тбилиси, варшава, катар, новости, политика, грузия, тбилисский городской суд
"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили
14:00 24.05.2023 (обновлено: 14:15 24.05.2023)
Глава правительства прокомментировал вопрос, видит ли он угрозу того, что Саакашвили может умереть в клинике
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще раз подтвердило, что права заключенного защищены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
"ЕСПЧ отказал на все требования и еще раз подтвердил то, о чем мы говорим, что правительство Грузии делает все, заботясь о его здоровье, условиях. И делает все это по европейским стандартам", – заявил Гарибашвили на панельной дискуссии в рамках экономического форума в Катаре.
Глава грузинского правительства также ответил на вопрос о том, видит ли он угрозу того, что Михаил Саакашвили может скончаться в клинике.
"Я не хочу делать об этом комментарий. Желаю каждому человеку, каждому заключенному долгой жизни и повторю то, что уже сказал: мы защищаем права каждого человека, каждого гражданина, каждого заключенного", – отметил Гарибашвили.
По словам премьера, на эту тему распространяется очень много спекуляций и ложной информации. По словам Гарибашвили, семья экс-президента тратит миллионы долларов на обвинения власти Грузии в том, что Саакашвили якобы травят, мучают и пытают.
"Бывший президент Саакашвили допустил много ошибок, совершил тяжелые преступления, поэтому он уже год находится ни в тюрьме, а в клинике, в частной клинике… Я не хочу говорить о бывшем президента, потому что он – это прошлое", – отметил премьер.
Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения.
Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ.
Состояние Саакашвили
С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".
В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.
В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.
На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения.
Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года.
Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов.
Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти.
Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".