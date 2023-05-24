https://sputnik-georgia.ru/20230524/my-zaschischaem-prava-kazhdogo---premer-gruzii-o-reshenii-espch-po-delu-saakashvili-277973058.html

"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили

"Мы защищаем права каждого" – премьер Грузии о решении ЕСПЧ по делу Саакашвили

Глава правительства прокомментировал вопрос, видит ли он угрозу того, что Саакашвили может умереть в клинике 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T14:00+0400

2023-05-24T14:00+0400

2023-05-24T14:15+0400

европейский суд по правам человека

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Решение Европейского суда по правам человека по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили еще раз подтвердило, что права заключенного защищены, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Глава грузинского правительства также ответил на вопрос о том, видит ли он угрозу того, что Михаил Саакашвили может скончаться в клинике. "Я не хочу делать об этом комментарий. Желаю каждому человеку, каждому заключенному долгой жизни и повторю то, что уже сказал: мы защищаем права каждого человека, каждого гражданина, каждого заключенного", – отметил Гарибашвили. Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста >>По словам премьера, на эту тему распространяется очень много спекуляций и ложной информации. По словам Гарибашвили, семья экс-президента тратит миллионы долларов на обвинения власти Грузии в том, что Саакашвили якобы травят, мучают и пытают. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Директор клиники: Саакашвили нуждается в лечении в больнице >>Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Президент Грузии: страна избежала удара по репутации >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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европейский суд по правам человека, еспч, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, рати брегадзе, тбилиси, варшава, катар, новости, политика, грузия, тбилисский городской суд