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Главы МИД разных стран поздравили Грузию с Днем независимости
Главы МИД разных стран поздравили Грузию с Днем независимости
В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе" 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T18:38+0400
2023-05-26T18:38+0400
2023-05-26T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Главы МИД почти двух десятков стран направили с утра поздравления с Днем независимости страны своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили. Свои поздравительные письма главе внешнеполитического ведомства Грузии направили министры иностранных дел Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Швеции, Дании, Греции, Германии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Армении, Белоруссии, Израиля, Турции, Латвии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем письме акцентировал внимание на поддержке евроинтеграции Грузии. "В прошлом году отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства, а намеченный на октябрь правительственный саммит придаст дополнительный импульс нашим отношениям. Хочу заверить вас, что мы поможем Грузии получить статус кандидата в короткие сроки", – написал Сийярто. Армения является для Грузии надежным другом и соседом - Пашинян >>Правительство Грузии и грузинский народ с Днем независимости поздравило Министерство иностранных дел Турции. В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе". Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели, который перекрыли для автомобилей по случаю праздника. Запланированы различные концерты и театральные шоу. Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости >>Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе. По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, был исполнен государственный гимн. Спустя 100 лет – останки государственного деятеля Грузии вернули на родину >>Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертами Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, турция, венгрия, петер сийярто, илья дарчиашвили, день независимости грузии
грузия, новости, политика, армения, турция, венгрия, петер сийярто, илья дарчиашвили, день независимости грузии
Главы МИД разных стран поздравили Грузию с Днем независимости
18:38 26.05.2023 (обновлено: 19:36 26.05.2023)
В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе"
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Главы МИД почти двух десятков стран направили с утра поздравления с Днем независимости страны своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили.
Свои поздравительные письма главе внешнеполитического ведомства Грузии направили министры иностранных дел Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Швеции, Дании, Греции, Германии, Сербии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Армении, Белоруссии, Израиля, Турции, Латвии.
"Армения всегда придавала большое значение развитию и укреплению отношений со своим другом Грузией, и интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами подтверждает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению сотрудничества", – говорится в письме главы МИД Армении Арарата Мирзояна.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем письме акцентировал внимание на поддержке евроинтеграции Грузии.
"В прошлом году отношения между нашими странами поднялись на уровень стратегического партнерства, а намеченный на октябрь правительственный саммит придаст дополнительный импульс нашим отношениям. Хочу заверить вас, что мы поможем Грузии получить статус кандидата в короткие сроки", – написал Сийярто.
Правительство Грузии и грузинский народ с Днем независимости поздравило Министерство иностранных дел Турции.
"Мы отмечаем День независимости нашего друга и соседа Грузии. Да здравствует Грузия!" – говорится в заявлении МИД Турции.
В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе".
Наиболее насыщенной программа празднования Дня независимости будет в Тбилиси. Основная часть мероприятий в этот день пройдет на площади Свободы и на проспекте Руставели, который перекрыли для автомобилей по случаю праздника.
Запланированы различные концерты и театральные шоу.
Жители и гости столицы смогут посетить историко-познавательные выставки, выставки-продажи продукции грузинских предпринимателей. Отдельно будут обустроены уголок грузинского вина и открытые кафе.
По всей Грузии ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, был исполнен государственный гимн.
Завершится празднование в Тбилиси и регионах торжественными концертами
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.