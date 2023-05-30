https://sputnik-georgia.ru/20230530/chto-spaset-gruziyu-ili-nuzhen-li-gruzinskomu-obschestvu-novyy-oppozitsionnyy-tsentr-278146536.html

Что "спасет" Грузию, или нужен ли грузинскому обществу новый оппозиционный центр?

Что "спасет" Грузию, или нужен ли грузинскому обществу новый оппозиционный центр?

Если верить некоторым политикам и экспертам, Грузия то и дело оказывается на грани гибели, и спасти ее может лишь смещение от власти "Грузинской мечты"... 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T19:14+0400

2023-05-30T19:14+0400

2023-05-30T19:38+0400

аналитика

грузия

политика

европа

москва

вашингтон

георгий гахария

саломе зурабишвили

мамука хазарадзе

грузинская мечта

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Попытки сформировать так называемую третью политическую силу предпринимаются в Грузии уже не первый год. В основном процесс активизируется перед выборами в парламент или местные органы самоуправления – активность избирателей достигает пика, и появляется шанс. Который, однако, так ни разу и не удалось реализовать. Прессой попытки наделить статусом "третьей силы" партию, едва одолевшую выборный барьер, предпринимались. Однако общественность восприняла их как неуважение по отношению к себе, и дальше единичных публикаций дело не пошло. С "одночленных" партий, не прошедших в парламент, спрос меньше. Безапелляционно объяснив поражение фальсификацией, некоторые из них тоже самонадеянно заявляли о претензиях на звание "третьих". Только слабо верится, что можно подтасовать… 500 процентов голосов?! Наконец, не дремлют и "Мечта" с "Нацдвижением" – бдительно оберегают свой незримый политический трон. Стоит кому-то вознамериться разделить его, как непереносимость одними других тут же сменяется непреодолимой тягой к консолидации и они начинают дружно клевать "чужака". Самая опасная "третья сила" – избиратель, который молча голосует против всех >>Тем не менее все перечисленные препоны – косвенные. Вряд ли что способно встать на пути новой авторитетной силы, если присутствуют необходимые компоненты. Какие? Прежде всего, наличие в обществе осознанного спроса на нее, ну и, разумеется, самой этой силы или реальных претендентов на столь ответственную миссию. Что же мы, однако, имеем? Спрос на перемены в грузинском обществе, бесспорно, существует, но он неосознанный – не до конца ясно, чего конкретно мы хотим?! А подходящая политическая сила, на которую можно было бы опереться в поисках нового, не просматривается вообще. Более или менее перспективную заявку сделала перед местными выборами гахариевская "За Грузию". В ряде сакребуло партия даже заставила реально с собой считаться. А сам Гахария и впрямь отказался третьим на выборах столичного мэра. Однако, считает политолог Рамаз Сакварелидзе, как лидер бывший премьер ведет себя слишком пассивно, политика же не терпит пассивности. Провалилась и попытка занять почетную нишу "Силой народа". Во-первых, для всех слишком уж очевидна ее связь с правящим большинством. А во-вторых, отколовшиеся от "Мечты" депутаты так и не сумели продвинуться дальше эпистолярного жанра. Читать их обличающие письма, особенно в адрес американского посла Келли Дегнан, занятие, признаюсь, увлекательное, но бесполезное. "Сложно поверить" – в "Грузинской мечте" не доверяют исследованию американской организации >>Между тем ситуация вновь благоприятствует появлению новых лиц и идей. При всех расхождениях в оценках последнего опроса IRI и акции 30 апреля аналитики сходятся в одном: спрос на свежие политические походы в Грузии как никогда высок. Вопрос в том – на какие? Какая идеологическая платформа способна привлечь те две трети грузинских граждан, которые (и с этим никто давно не спорит) не считают себя приверженцами ни одной из крупнейших партий? Прежде всего, важно осознать необходимость консолидации, объединения альтернативных политических сил – таково мнение всех политологов и экспертов. Даже сам термин "третья сила" претерпел в ходе озвучивания не бросающиеся в глаза, но принципиальные изменения. Его вытеснило более точное целевое определение – новый оппозиционный центр. Необходимость объединения заложена уже в самом названии – центр, а не партия. Конечно, все это в теории. Разговоры о коалиции, об усечении амбиций правящей партии остаются пока только уделом довольно смутных политических прогнозов. Какая там коалиция! На деле правящие и оппозиционные лидеры не то что совместных решений принимать не способны – они даже не научились элементарно слушать друг друга… Политологи продолжают выстраивать внушительные схемы, однако в их реальности возникают обоснованные сомнения. Не исключено – даже у самих авторов. На минувшей неделе пресса стал активно обсуждать один из таких потенциальных альянсов. Его, по мнению журналистов, могли бы составить "За Грузию" и "Лело". А если вдобавок присовокупить партию, которую могла бы создать Саломе Зурабишвили… Тина Хидашели полагает, что для этого важно уладить личные отношения Георгия Гахария и Мамуки Хазарадзе, конфликт которых возник из-за строительства Анаклийского порта. По мнению экс-министра обороны, пора отложить в сторону обиды и сесть за общий стол. Надо встать выше обид, согласен Паата Закареишвили. Тогда к альянсу смогут присоединиться другие малые партии. Конфликтолог не скрывает, что уже подобрал и название – "Лело" за Грузию". Тем не менее Вахтанг Дзабирадзе по части оптимизма более сдержан – трудно заранее рассчитать, кто за кем пойдет. Действительно, в политике арифметические законы работают далеко не всегда. И сумма двух слагаемых порой оказывается меньше каждого в отдельности. Особенно, если отталкиваться не от личных отношений лидеров и их способности прощать друг другу прошлые обиды. И не от виляющих хвостами и готовых примкнуть, где пожирнее, малых партий. Пора наконец-то вспомнить об электорате. Партия Гахария может объединиться с "Лело для Грузии"? >>Конструкторы замысловатых альянсов и схем почему-то меньше всего принимают во внимание возможный настрой избирателей. А ведь именно они приносят партиям желанные голоса! Спрашивается, с какой стати мне, голосующему, скажем, за Гахария, "попутно" отдавать свой голос Хазарадзе и Зурабишвили, которые отнюдь не являются предметами моего обожания?! Классическая арифметика стоит, как известно, на аксиомах типа "дважды два – четыре". А значительная часть грузинского общества научилась мыслить не аксиомами, которые многие годы вбивали в голову нашим гражданам, а категориями свободного выбора. Поэтому любой политический альянс должен опираться на привлекательную идеологическую платформу, которая не только лидеров, но и меня, избирателя, заставит пойти на компромисс. Согласно опросу IRI, 85% процентов населения Грузии – сторонники европейского выбора. Но понятие это слишком обобщенное, многогранное и многовекторное. Как показала акция 30 апреля, оно не исключает или, во всяком случае, не должно исключать и элементов патриотизма. Кстати, априори присущего грузинской нации. В этом смысле не могу согласиться с политологами, которые не раздумывая сочли ее антизападной, восприняв едва ли не как прямой выпад против Европы и европейских ценностей. Безусловно, требование "Примите нас такими, какие мы есть" противоречит мудрой поговорке "В Тулу со своим самоваром не ездят". Тем не менее речь в любом случае о том, чтобы поехать. Нельзя обожествлять политиков – экс-премьер Грузии >>И вряд ли лозунг "Судьба Грузии решается не в Москве, не в Вашингтоне, не Брюсселе и не в Киеве" оправдано называть прорусским или антизападным. Суть его полностью вписывается в общепринятое понятие суверенного государства, готового вступить в общеевропейскую семью, но при этом не желающего утратить собственный национальный колорит и самобытность. Остается лишь сожалеть, что пока это только громкие слова. Впрочем, в социуме все начинается именно со слов. И если новому оппозиционному центру все-таки суждено появиться на политический свет, сердца избирателей, судя по всему, он сумеет завоевать, только органически соединив европейский вектор с незыблемыми общечеловеческими принципами. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, грузия, политика, европа, москва, вашингтон, георгий гахария, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, грузинская мечта, колумнисты