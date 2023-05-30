https://sputnik-georgia.ru/20230530/kakoy-budet-pogoda-v-iyune-2023-narodnye-primety-na-kazhdyy-den-mesyatsa-278147420.html

Какой будет погода в июне 2023? Народные приметы на каждый день месяца

Какой будет погода в июне 2023? Народные приметы на каждый день месяца

Народные приметы первого летнего месяца предсказывают, какой будет погода в июне 2023 года, летом в целом, следующей осенью и зимой, а также урожайный будет... 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T20:25+0400

2023-05-30T20:25+0400

2023-05-30T20:25+0400

погода

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/10/266659820_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a3c5c2e602bb7a9a7c7335eba1013d7d.jpg

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какой будет погода в июне 2023 года, а также о народных приметах на каждый день первого летнего месяца. Народные приметы на июнь По народным приметам погода испортится, если на восходе душно, а если утром туман стелется по воде – значит, предстоит солнечный день. Июнь ожидается засушливый, если в первые дни месяца идет дождь, а если появится после дождя радуга – это явная примета, что солнечная погода сохранится надолго. Днем подымится сильный ветер, если всю ночь поет соловей, а если пчелы, собравшиеся на цветущем дереве, долго гудят – значит, на следующий день будет хорошая погода. По народным приметам урожай ожидается богатый, если по ночам в июне тепло, а если часты туманы – значит, грибов в этом году будет много. Осень будет долгая, если поздно расцвела рябина, а если в начале июня на елках много шишек – это явная примета, что урожай огурцов будет богатый. Приметы на каждый день июня По народным приметам дождь 1 июня обещал хороший урожай зерновых, а если идет проливной дождь – значит, в целом первый месяц лета будет сухой. Сеять огурцы 2 июня от посторонних глаз и под лягушачий хор – хорошая примета, огурцов будет много. Коноплю и лен обычно сеяли 3 июня. По народным приметам лен хорошо уродится, если рябина в этот день густо цветет. Девушки 3 июня волосы в косы не заплетали, чтобы они были шелковистыми и сильными. Туман 4 июня обещал грибное лето, а огород покрытый поутру росой – богатый урожай овощей и фруктов. Суровую зиму сулит щедрое цветение боярышника 5 июня, а если Млечный Путь в этот день тусклый – значит, пойдет дождь. Настоящее лето пришло, если шиповник начинает цвести 6 июня. По народным приметам ожидается солнечный день, если пчелы роем вьются над рябиной, а если над акацией – к дождю. Рябина обильно цветет 7 июня – овес хорошо уродится, а если нет – значит, осень будет холодной и затяжной. По народным приметам хороший урожай щавеля 8 июня указывает на жаркое лето, а если летает много комаров в этот день – значит, конец месяца будет дождливым. Делать уборку, особенно подметать пол 9 июня – плохая примета, можно вымести из дома благополучие. В этот день первого летнего месяца также нельзя сплетничать и ссориться, чтобы избежать в семье скандалов. Тихая, безветренная погода 10 июня обещала богатый урожай зерновых. В старину беременных в этот день месяца посылали в поле, чтобы набрались сил и крепости от колоса. К дождю, если 11 июня "плачет" черемуха, иголки репейника не колются и пчелы спешат к своим ульям. Погода переменится к лучшему, если небо 12 июня в просветах ясное, а если в этот день месяца обильно цветет шиповник – зима предстоит долгая и суровая. Погода испортится и пойдет дождь, если оводы 13 июня начинают сильнее кусаться и к вечеру подул влажный ветер. Зацвела 14 июня рожь – по народным приметам пришло время отправиться на рыбалку, улов будет богатый, особенно хорошо будет клевать карп. К хорошей погоде, если 15 июня после восхода солнца исчезает туман и головка репейника стала более колючей. Пойдет дождь, если 16 июня солнечный диск, окрасившись в красный свет, как-бы вытягивается у горизонта. К ненастью, если 17 июня нутрии солому сваливают в кучу, а стрижи, зависнув высоко в воздухе, спускаются на предельно малую высоту. Ожидается пасмурная погода, если сова 18 июня начинает кричать вечером и не перестает всю ночь. По народным приметам 19 июня предсказывали, каким будет урожай. Если колосья пшеницы или ржи начинают цвести с верхушки – год предстоит неурожайный, если с середины – урожай будет средний, а если снизу – значит, урожай зерновых будет богатый. Дождь 20 июня предсказывают голуби, ищущие укрытия в ясную погоду, а сильный ветер и грозу – огненные вспышки молнии. По народным приметам 21 июня нужно погладить ствол дуба, который в этот день наделен целебной магической силой, и попросить здоровья. Уборка сена будет сложной, если в этот день летнего месяца разразится гроза. Сено обычно скашивали и высушивали 22 июня. В июне 23 число считали днем предзнаменований. Так, например, год предстоит голодный, если в этот день увидеть радугу, к болезни – увидеть стаю воронов, а мыши в поле предсказывали гибель скота. Плохая примета срывать и собирать травы 24 июня, предвещает болезни и неприятности. Непогоду в этот день предсказывают утренняя духота и резкий запах жимолости. Хорошая примета 25 июня рыбачить – улов будет богатый. В этот день принято подавать на стол блюда из рыбы. Погода предстоит солнечная, если мошки 26 июня летают кругами. Хорошая примета, притягивающая благополучие, варить в этот день гречневую кашу и угощать нищих. Плохая примета – ливень 27 июня, дождь будет идти еще семь недель, а одежду освящать, особенно больных людей, – хорошая примета, она принесет хозяину здоровья и сил. А дождь 28 июня плохо влияет на урожай зерновых. По народным приметам к улучшению погоды, если 29 июня туман с вечера ложится на землю, а перистые облака на востоке предсказывают ухудшение погоды. К ненастью, если звери 30 июня начинают чаще чихать, а если крот нору роет – значит, погода будет устойчивой, но сырой. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230529/kakim-budet-leto-2023-narodnye-primety-na-predstoyaschiy-letniy-sezon-278115061.html

https://sputnik-georgia.ru/20230526/lunnyy-kalendar-na-iyun-2023-blagopriyatnye-dni-278056194.html

https://sputnik-georgia.ru/20230526/magnitnye-buri-v-iyune-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-278045115.html

https://sputnik-georgia.ru/20230522/postnye-dni-v-iyune-2023-chto-mozhno-i-nelzya-est-v-pervyy-letniy-mesyats-277915125.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, справки