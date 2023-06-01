https://sputnik-georgia.ru/20230601/rech-i-aktsenty-prezidenta-gruzii-v-evroparlamente--reaktsiya-oppozitsii-i-gruzinskoy-mechty-278204477.html

Речь и акценты президента Грузии в Европарламенте – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

Речь и акценты президента Грузии в Европарламенте – реакция оппозиции и "Грузинской мечты"

Президент Грузии выступила со словом в Европарламенте впервые за 13 лет, до этого, в 2010 году, к европарламентариям обращался Михаил Саакашвили 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T17:57+0400

2023-06-01T17:57+0400

2023-06-01T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте по-разному оценили в политических кругах страны – в отличие от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в оппозиции остались недовольны остротой речи главы грузинского государства. Накануне, выступая в Европарламенте, Зурабишвили заявила, что Грузия исторически заслужила статус кандидата в члены ЕС и выполнение рекомендаций для получения этого статуса означает возвращение страны к европейским корням. При этом президент Грузии подчеркнула, что Грузия сделала многое для получения статуса, в том числе с точки зрения реформ. Она также отметила, что население Грузии придерживается проевропейских ценностей. Получение статуса кандидата ЕС для Грузии означает признание частью европы – Зурабишвили>>Выступление президента в Европарламенте прошло на фоне натянутых отношений с правящей партией, благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом в 2018 году. Зурабишвили утверждала, что выступление планировалось еще 18 апреля, однако поездка в Страсбург сорвалась из-за искусственного затягивания правительством процесса дачи согласия на визит. В ответ правительство обвинило Зурабишвили во лжи и заявило, что согласие было дано в день обращения администрации президента.До этого Зурабишвили открыто обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны. По ее словам, с 2021 года началось "преображение внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Несмотря на вероятность вновь услышать критику президента в адрес грузинских властей, но уже с высокой трибуны, на этот раз выступление Зурабишвили заслужило положительную оценку от "Грузинской мечты" и сдержанную критику от части оппозиции.Критика оппозиции Заявление президента раскритиковал депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили, посоветовав Зурабишвили выйти из роли политического комментатора. "Когда премьер и лидеры большинства делают заявления, противоречащие интересам страны, и практически меняют внешнеполитический курс страны, президент должна быть гораздо острее. Она должна выйти из роли политического комментатора и предпринять активные действия в рамках конституционных полномочий по восстановлению политического баланса", – заявил Бежашвили. ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>Несмотря на то, что акценты выступления президента были правильно расставлены, президент все же не сказала всю правду, считает оппозиционный депутат от партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. Между тем депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Герман Сабо считает, что было бы лучше услышать от президента больше конкретики. "С высокой трибуны она решила иметь более примирительный тон и подчеркнуть только тот важный вопрос, что для грузинского народа, грузинского населения Европа как стратегический выбор не менялся и не изменится, что у него нет альтернативы", – отметил Сабо. Оценка "Грузинской мечты" Президент во время выступления в Европарламенте подчеркнула то, что власти Грузии в последнее время пытаются донести до европейских коллег, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "К сожалению, оппозиция не помогает нашей стране в этом вопросе. Это то, что Грузия сделала все для прогресса в направлении сближения с ЕС, получила статус и не только статус, но и были открыты переговоры в связи с членством", – заявил Папуашвили. Президент Грузии пригласила главу Европейского Совета посетить Тбилиси>>По его словам, Грузия всячески заслуживает быть на том же этапе сближения с ЕС, где находятся другие страны-кандидаты. Генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что все высокопоставленные должностные лица должны использовать международные платформы для того, чтобы Грузия получила статус кандидата. "Искренне говорю, если кто-то заслуживал статуса, то это была наша страна. Потому что по всем компонентам, по всем параметрам мы опережаем другие страны, которым был присвоен указанный статус. Нам дали план из 12 пунктов, да, мы готовы и выполняем этот план", – отметил Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Что говорят в Европе Между тем президент Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что будущее Грузии – в Европе. У Грузии есть европейская перспектива. Единственное, что сейчас нужно сделать, это продолжить реформы, заявил в свою очередь Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель В том, что будущее Грузии в европейской семье, уверен и президент Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, ЕС осознает важность принятия мер в процессе расширения. Глава Евросовета также выразил надежду, что в ближайшие месяцы откроется окно возможностей, чтобы сделать четкий выбор. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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