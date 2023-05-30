https://sputnik-georgia.ru/20230530/prezident-gruzii-priglasila-glavu-evropeyskogo-soveta-posetit-tbilisi-278148582.html

Президент Грузии пригласила главу Европейского Совета посетить Тбилиси

Президент Грузии пригласила главу Европейского Совета посетить Тбилиси

Президент Грузии подчеркнула важность предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС 30.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-30T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Глава Европейского Совета Шарль Мишель принял приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Грузию, пообещав совершить визит в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Президент Грузии находится в Брюсселе и 31 мая выступит перед Европарламентом, а также проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными должностными лицами ЕС. Зурабишвили и Шарль Мишель на встрече обсудили европейское будущее Грузии, выполнение 12 рекомендаций Евросоюза и вызовы, возникшие в процессе реализации реформ.Выступление президента Грузии в Европарламенте – ожидания правящей партии >>Шарль Мишель положительно оценил роль президента Грузии в процессе продвижения Грузии по европейскому пути и в преодолении партийных разделений. Шарль Мишель напомнил об историческом решении Совета Европы от июня 2022 года о предоставлении Грузии европейской перспективы и еще раз подчеркнул свою твердую веру в то, что будущее Грузии находится в Европейском Союзе. В свою очередь президент Грузии подчеркнула важность предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Президент еще раз выразила непоколебимую волю грузинского народа в отношении вступления в ЕС. Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways >>По словам главы Европейского Совета, комиссия осенью подготовит отчет по 12 рекомендациям в рамках "пакета расширения", после чего Шарль Мишель планирует внести вопрос о следующих шагах на повестку дня Европейского Совета. Шарль Мишель подчеркнул необходимость большего прогресса в вопросах реформы правосудия, свободы СМИ, гражданского общества, деолигархизации и деполяризации в Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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