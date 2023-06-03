https://sputnik-georgia.ru/20230603/v-gruzii-izmenili-zakon-ob-oruzhii--glavnye-novshestva-278250799.html

В Грузии изменили закон "Об оружии" – главные новшества

В Грузии изменили закон "Об оружии" – главные новшества

В грузинском законодательстве, согласно изменениям, будут понятия "длинное огнестрельное оружие" и "короткое огнестрельное оружие" 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T17:36+0400

2023-06-03T17:36+0400

2023-06-03T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Утвержденные парламентом Грузии поправки в закон "Об оружии", касающиеся изменения видов оружия и правил регистрации, отправлены на подпись к президенту. Согласно изменениям, в грузинском законодательстве появятся понятия "длинное огнестрельное оружие" и "короткое огнестрельное оружие". При этом "коротким огнестрельным оружием" будет считаться огнестрельное оружие, длина которого не превышает 55 сантиметров с прикладом, если тот стационарный или без приклада, если он складывается или снимается. Уровень преступности в Грузии понизился – глава МВД >>Исходя из введения новых терминов, под категорию охотничьего оружия попадут только те виды оружия – ружье, винтовка, карабин – длина которых превышает 55 сантиметров, а вот дробовым и газовым оружием будет считаться только оружие, чья длина не превышает 55 сантиметров. Кроме того, меняются требования к спортивному оружию – теперь спортивным огнестрельным оружием будет считаться оружие, утвержденное специальным списком министрами внутренних дел и культуры при согласии Службы государственной безопасности. На сегодняшний день спортивным оружием считается длинноствольное или короткоствольное оружие, предназначенное для сдачи нормативов и/или спортивных соревнований. Также поправки расширяют термин гражданского оружия. И если на сегодняшний день это было оружие, предназначенное только для обороны, охоты, спорта и коллекционирования, то согласно поправкам к этой категории будет причислено оружие, предназначенное для выставок теле- и кинопоказов, исторических реконструкций, театральных постановок. После изменений к видам гражданского оружия прибавится также кремневое, фитильное и капсюльное оружие. При этом больше не будет существовать понятия "гражданское огнестрельное оружие". Допустимые виды гражданского оружия Гражданским оружием по закону считаются: оружие для обороны, спортивное оружие, охотничье оружие, коллекционное оружие, сигнальное оружие, шумовое оружие и кремневое, фитильное и капсюльное оружие. Под оружием обороны подразумевается огнестрельное оружие, чья длина не превышает 55 сантиметров, газовое оружие, газовые баллончики, электрошокеры. Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение >>Как гражданское оружие, запрещено использовать огнестрельное оружие в виде других предметов, кастет или другие ударно-рассекающие предметы, оружие, сила действия которого основана на электричестве, радиоактивном излучении или биологических факторах. Так же как оружие обороны, запрещено использовать то оружие, которое не соответствует требованиям закона, длинное огнестрельное оружие, переделанное оружие, газовое оружие с нервно-паралитическим, ядовитым и другим сильнодействующим воздействием. Так же как оружие обороны, запрещено использовать боевые патроны и глушители. Меры контроля В течение 6 месяцев с момента введения в действие закона владелец охотничьего ружья будет обязан сдать указанное оружие в сервисное агентство для проведения баллистической экспертизы. Кроме того, согласно закону, эти лица будут освобождены от уплаты сбора за баллистическую экспертизу и от обязанности сдачи соответствующего теста. Стрелял и заковал в наручники туристов: пограничнику Грузии грозит до 8 лет тюрьмы >>Если баллистическая проверка покажет, что оружие короткое, оно будет отнесено к разряду средств самообороны, и его переоформление будет производиться только с правом хранения. Если будет установлено, что оружие длинное, лицо по-прежнему имеет право носить его. Невыполнение обязательства по перерегистрации влечет за собой административную ответственность. В целях усиления контроля за оборотом оружия полицейскому также предоставляется право проверки наличия зарегистрированного оружия по месту жительства лица с его согласия, но не более 4 раз в год. И если человек не согласен проверить оружие по месту жительства, то будет составлен протокол, и лицо будет обязано сдать оружие, запрошенное полицейским, в полицию в течение 7 дней с момента запроса. Также владельцу зарегистрированного оружия будет предоставлено право на перевозку до 300 патронов винтовочного огнестрельного оружия вместо 50 без каких-либо разрешений или временных удостоверений. Кроме того, стало разрешено перезаряжать патроны для охотничьего оружия для личного пользования без лицензии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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