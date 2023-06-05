https://sputnik-georgia.ru/20230605/chleny-krupneyshey-opozitsionnoy-partii-gruzii-kritikuyut-svoego-lidera-278305886.html

Члены крупнейшей оппозиционной партии Грузии критикуют своего лидера

Члены крупнейшей оппозиционной партии Грузии критикуют своего лидера

Лидер ЕНД пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T22:59+0400

2023-06-05T22:59+0400

2023-06-05T23:20+0400

грузия

новости

политика

вано мерабишвили

давид кезерашвили

леван хабеишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Предложение к небольшим партиям председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили о сотрудничестве для преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах 2024 является некорректным и неэтичным, заявил член ЕНД Бачо Долидзе. Председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Долидзе считает, что большего внимания требует то, что Хабеишвили, будучи председателем "Нацдвижения", не может принимать решения, нежели то, что он дает рекомендации другим партиям. Бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия ранее не раз заявлял, что сегодня главной оппозиционной партией страны полностью управляют экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и бывший министр юстиции и генпрокурора страны Зураб Адеишвили. "Я и не воспринимаю Левана проблемой. Проблему представляют Кезерашвили, Мерабишвили, Адеишвили, которые сегодня заставляют его делать то, что считают нужным", – отметил Долидзе. "Это самоубийство" – депутат о предложении лидера "Нацдвижения" небольшим партиям Грузии >>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Что происходит в "Нацдвижении"? "Нацдвижение" переживает не лучшие времена. В партии образовались два лагеря: сторонников умеренной политики Ники Мелия и сторонников радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и некоторых оппозиционных партий говорят, что с избранием Хабеишвили лидером "Нацдвижения" приблизился конец партии. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили, Мерабишвили и Адеишвили? В начале апреля Кезерашвили дал интервью, основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Грузинской оппозиции нужно коалиционное правительство – депутат>>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. Ставка на Саакашвили – как в Грузии отреагировали на планы оппозиционной партии >>За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии. Европейский суд по правам человека отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж >>Что касается Адеишвили, который входил в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вано мерабишвили, давид кезерашвили, леван хабеишвили, единое нацдвижение