https://sputnik-georgia.ru/20230605/papuashvili-reputatsiyu-gruzii-podryvayut-posredstvom-politicheskoy-korruptsii-278302746.html

Папуашвили: репутацию Грузии подрывают посредством политической коррупции

Папуашвили: репутацию Грузии подрывают посредством политической коррупции

Лоббистов в США наняли Михаил Саакашвили и оппозиционный телеканал "Формула" 05.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-05T20:59+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Репутацию Грузии подрывают за рубежом посредством проплаченных статей, заявлений иностранных экспертов и бывших дипломатов, что прямо указывает на политическую коррупцию, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Так Папуашвили прокомментировал информацию о том, что оппозиционный телеканал "Формула" оформил контракт с американской лоббистcкой компанией Cornerstone Government Affairs на сумму 420 тысяч долларов. Основатель телеканала – экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который, по утверждению британского вещателя ВВС, стоит за международной мошеннической схемой.По его словам, следует вспомнить всех зарубежных политиков, бывших дипломатов, СМИ, которые делали заявления о том, что якобы Саакашвили пытают в заключении, и задаться вопросом, не попала ли часть выплаченной лоббистской компании денег к бывшим послам, дипломатам, бывшим лидерам международных организаций, которые сейчас "заняты поучениями Грузии из-за рубежа и дискредитацией Грузии".Сколько получают лоббисты Саакашвили? Обнародован контракт с американской компанией>>"И второе, понаблюдаем с сегодняшнего дня с чьей стороны будут идти заявления в поддержку Давида Кезерашвили и там же зададимся вопросом, какая доля из этого полумиллиона попала в карманы этих бывших послов, бывших представителей международных организаций и так далее", – заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что все это является ярким доказательством политической коррупции, благодаря которой происходит подрыв репутации Грузии за рубежом. "Это говорит лишь об одном – оказывается, за деньги можно купить заявления иностранных экспертов, бывших дипломатов и так далее. Купить статьи, купить медиарепортажи и очернить репутацию Грузии за пределами страны", – сказал Папуашвили. Кто такой КезерашвилиДавид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.Кто стоит за Давидом Кезерашвили? >>В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Кроме того, британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Речь идет об 1 миллиарде долларов.Грузинское оппозиционное ТВ "Формула" наняло лоббистскую компанию в США>>Кезерашвили обвинил ВВС во лжи и подал в суд на него. При этом он объявил, что решил передать половину своей доли в телекомпании "Формула" коллективу, тем самым отказавшись от контрольного пакета.В правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который в прошлом обобрал грузинскую армию, а сейчас обирает европейских пенсионеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, сша, давид кезерашвили, шалва папуашвили, михаил саакашвили, грузинская мечта