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Гарибашвили: конфликт на Украине должен разрешиться путем переговоров
Гарибашвили: конфликт на Украине должен разрешиться путем переговоров
Весь континент находится в опасности, заявил премьер Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T20:07+0400
2023-06-06T20:07+0400
2023-06-06T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Мирным переговорам по конфликту на Украине нет альтернативы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Премьер подчеркнул, что весь континент находится в опасности. "Риторика ядерной войны не только вернулась в политический дискурс, но мы ежедневно видим, что поступают реальные угрозы. И это требует серьезного реагирования. Наш континент в целом может оказаться перед лицом большой катастрофы", – отметил Гарибашвили.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Между тем, как заявили в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации."Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове>>Киев согласен на переговоры только на своих условиях. Украинский план достижения мира состоит из 10 пунктов, одним из которых является восстановление территориальной целостности Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, москва, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, владимир путин
Гарибашвили: конфликт на Украине должен разрешиться путем переговоров
20:07 06.06.2023 (обновлено: 20:19 06.06.2023)
Весь континент находится в опасности, заявил премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Мирным переговорам по конфликту на Украине нет альтернативы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
"Я считаю, что все должны собраться с силами, сесть за стол переговоров. (Должен – ред.) начаться процесс мирных переговоров. У этого нет альтернативы", – заявил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что весь континент находится в опасности.
"Риторика ядерной войны не только вернулась в политический дискурс, но мы ежедневно видим, что поступают реальные угрозы. И это требует серьезного реагирования. Наш континент в целом может оказаться перед лицом большой катастрофы", – отметил Гарибашвили.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Между тем, как заявили в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации.
Киев согласен на переговоры только на своих условиях. Украинский план достижения мира состоит из 10 пунктов, одним из которых является восстановление территориальной целостности Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, прекращение огня и замораживание конфликта не приведет к установлению мира.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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