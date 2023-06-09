https://sputnik-georgia.ru/20230609/chto-meshaet-eksportu-prodovolstviya-iz-gruzii-278402181.html

Что мешает экспорту продовольствия из Грузии

Что мешает экспорту продовольствия из Грузии

В Грузии много мелких предпринимателей и фермеров, поэтому обеспечить стандарты безопасности продовольствия очень сложно, считает представитель FAO 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T09:41+0400

2023-06-09T09:41+0400

2023-06-09T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Обеспечить стандарты безопасности продовольствия в Грузии очень сложно, и многое предстоит сделать для полноценного экспорта продуктов, заявил представитель Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) в Грузии Раймунд Йеле в эфире медиаплатформы BMG. Экспорт произведенного в Грузии продовольствия остается серьезным вызовом для местных компаний. Несмотря на то, что рынок производства растет и ассортимент продукции становится все более разнообразным, основным фактором, сдерживающим экспорт, остается внедрение различных стандартов, которые особенно востребованы странами ЕС. По его словам, здесь подразумевается то, какие пестициды используются, как обрабатываются продукты питания и так далее. "Поэтому это нужно упорядочить, и после этого будет более развита возможность выхода грузинской продукции на европейский рынок", – сказал он. Как заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (WHO) Сильвиль Доменте, главным фактором является безопасность пищевых продуктов. Это, по его словам, базовый стандарт, которого требуют ведущие страны мира, поэтому необходимо, чтобы все производители полностью следовали этой норме. Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза – министр >>"В первую очередь, следует начать с соблюдения гигиенических норм, а потом уже внедрять разные стандарты. Безопасность пищевых продуктов важна для всех, но особенно для детей. Это, безусловно, будет способствовать успешной реализации продукции, произведенной в Грузии", – сказал Доменте. По словам председателя парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани, переход на западно-европейские стандарты является реальным вызовом. Как отметила Цилосани, внедрение системы НАССР, которое уже является обязательным во всех сферах, безусловно, повысит важность и стандарты безопасности пищевых продуктов во всех областях. Специальный стандарт на продукты питания С 1 июня у всех производителей и реализаторов продовольствия, а также перерабатывающих пунктов в Грузии должна быть внедрена система анализа рисков и критически контрольных точек (HACCP). HACCP или же Hazard Analysis and Critical Control Points – концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Правило касается бизнес-операторов, работающих с продуктами питания в пунктах розничной торговли. Специальный стандарт на продукты питания в Грузии вступил в силу с 1 июня >>Кроме того, соблюдать принципы HACCP также должны бизнес-операторы, которые производят или перерабатывают продукцию животного происхождения (мясо и мясопродукты, продукты, произведенные на молочном порошке, рыбу и рыбные изделия, яйца, мед). Контролировать выполнение нового правила будет Национальное агентство продовольствия. С 2015 года работать по принципам HACCP обязаны предприятия по переработке сырого молока и скотобойни, а с 2018 года к ним добавились производители фундука на экспорт. Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии растет >>"Сам этот стандарт настолько конкретизирован и упрощен для самих производителей, что им уже не приходится искать дополнительные пути. Следовательно, это в их интересах. Их деловой интерес состоит в том, чтобы наконец-то получить совершенно безвредное продовольствие и как можно меньше расходов", – заявил менеджер проектов FAO в Грузии Михаил Сохадзе. По словам производителей, несмотря на то, что внедрение HACCP и других международных стандартов требует много времени и затрат, это упрощает им процесс экспорта, так как в таких платежеспособных странах, как европейские, требования к продовольствию становятся все строже.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, fao, сельское хозяйство грузии