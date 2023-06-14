https://sputnik-georgia.ru/20230614/gruzinskuyu-mechtu-mozhet-nastignut-karma-v-vide-zakona-o-deoligarkhizatsii--khvichiya-278587339.html

"Грузинскую мечту" может настигнуть карма в виде закона "О деолигархизации" – Хвичия

"Грузинскую мечту" может настигнуть карма в виде закона "О деолигархизации" – Хвичия

Политик считает, что закон "О деолигархизации" в основном будет распространяться на членов "Грузинской мечты" 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T19:00+0400

2023-06-14T19:00+0400

2023-06-14T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может настигнуть карма в случае принятия закона "О деолигархизации", заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Накануне парламент Грузии во втором чтении принял законопроект "О деолигархизации" с правками после весенних замечаний Венецианской комиссии. Голосование состоялось, несмотря на то, что незадолго до этого Венецианская комиссия рекомендовала не принимать даже доработанную версию. В борьбе с олигархическим влиянием следует придерживаться системного, а не персонального подхода, сказано в заключении. Не существует никакой необходимости в принятии закона "О деолигархизации", считает политик.Кроме того, по мнению Хвичия, этот закон в основном будет распространяться на членов "Грузинской мечты", и в соответствии с ним они предстанут перед правосудием, считает Хвичия.Власти Грузии выбрали неправильный подход в борьбе с олигархическим влиянием – посол ЕС>>По словам оппозиционера, он потерял всякий интерес к указанному законопроекту, так как членов его партии он никак не коснется.Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что закон "О деолигархизации" будет принят, несмотря на позицию Венецианской комиссии, так как Евросоюз поставил Грузии условие – деолигархизация. По словам лидеров партии, если Евросоюз снимет это условие, то закон не вступит в силу, как это планируется с марта 2024 года. Изначально депутаты от "Грузинкой мечты" подготовили копию украинского закона против олигархов, который предполагал более жесткий подход. Законопроект был доработан после того, как Венецианская комиссия после изучения первоначальной версии заявила о рисках нарушения Евроконвенции по правам человека – начале преследования людей по политическому признаку. Обновленный вариант был отправлен в консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы в середине апреля 2023 года. Аргументы Венецианской комиссии В отчете Венецианской комиссии говорится, что доработанный законопроект "О деолигархизации" по-видимому отвечает большинству рекомендаций мартовского предварительного заключения 2023 года, тем не менее предпринятые по усовершенствованию законопроекта шаги никоим образом не устранили основной недостаток – персонифицированный подход. Венецианская комиссия заявила о риске злоупотребления и произвольного применения положений законопроекта против политических оппонентов властей. Деолигархизация по-грузински – как переработан законопроект>>Согласно отчету, законопроект по-прежнему позволяет исполнительной власти инициировать и осуществлять процедуру, которая рискует повлечь за собой публичное внесение в "черный список" потенциальных политических противников на основе расплывчатых критериев при отсутствии каких-либо признаков правонарушений. В связи с этим Венецианская комиссия рекомендовала властям Грузии придерживаться "системного подхода" – разработать корректирующее, дополнительное или вспомогательное законодательство или меры, которые среди прочего включают разработку и внедрение эффективной политики в области конкуренции, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне, поддержание прозрачности и подотчетности в сфере государственных закупок, укрепление плюрализма СМИ и прозрачности владения СМИ и т. д. Между тем пункт о деолигархизации в перечне условий Еврокомиссии, которые должна выполнить Грузия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, выглядит следующим образом: реализовать приверженность деолигархизации, устранив чрезмерное влияние корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни. Законопроект в деталях Согласно грузинскому законопроекту "О деолигархизации", "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Олигархом гражданина будет признавать Антикоррупционное бюро. При этом бюро должно провести полное исследование, является ли человек олигархом. Грузия между коллизий двух евроструктур – какая судьба ждет закон "О деолигархизации">>Обжаловать признание олигархом можно будет через суд, при этом в двух инстанциях. Олигархи смогут финансировать партии, предвыборные кампании и акции протеста. Единственным запретом для олигархов будет участие в проектах масштабной приватизации. Высокопоставленные государственные чиновники и первые лица государства будут обязаны сообщать о контактах с олигархами, но при этом смысл разговора будет оглашен лишь с согласования с самим олигархом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, яго хвичия, венецианская комиссия, грузия - ес, еврокомиссия